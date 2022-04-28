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全大運拳擊》奧運銅牌黃筱雯國內先摘金 為世錦賽連霸熱身

2022/04/28 16:18

黃筱雯（右）。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕111年全國大專院校運動會拳擊項目女子組決賽今登場，代表輔仁大學的東京奧運銅牌好手黃筱雯，在第四量級（54至57公斤）擊敗嘉義大學陳金蓮摘金，為5月登場的世錦賽注入強心針。

黃筱雯（右）。（大會提供）

黃筱雯這次在全大運迎來今年首場正式比賽，她表示，因為有一陣子沒比賽了，感覺有點生疏，心情也有點太興奮，但還是希望可以藉著這場比賽，來熟悉比賽策略，為世錦賽做準備。

黃筱雯即將在5月初出發土耳其參與世錦賽，也是本季首場國際賽，她在上屆世錦賽54公斤級摘金，今年要力拚衛冕，她說：「多少會有點壓力，會想要挑戰連霸，但主要還是希望可以發揮出應有水準。」她也提到，這次世錦賽因為自己的量級往上，有機會遇到不同的對手，心情有些期待。

受到疫情影響，今年國際賽並不多，5月世錦賽後就直接要迎接9月杭州亞運，她也被視為台灣奪牌希望。黃筱雯透露，近期針對自己的速度等不足之處做加強，加上疫情嚴峻，其實不太敢往外跑，大多數時間都專注在訓練之上。

東京奧運奪牌後獲得不少關注，黃筱雯坦言，確實有感受到關注比以往要多，但她還是一樣做好自己的事情，並未想太多。黃筱雯的教練劉宗泰也認為，雖然在奧運後她多了不少光環，他也認為，這確實是她可以好好享受的時候，但奧運過後回歸日常，黃筱雯仍舊和以往一樣，並未有什麼改變。

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