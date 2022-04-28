NBA》被公鹿打爆出局 德羅森：還有很多要學、拉文值頂薪

德羅森、拉文。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕公牛今天在客場以100：116不敵公鹿，系列賽1勝4敗結束季後賽之旅，賽後德羅森（DeMar DeRozan）表示，從衛冕軍公鹿身上學到很多東西。

本系列賽公牛與公鹿之間的實力相差懸殊，此役公牛也是一度落後達到29分。德羅森賽後表達對於本季結束的感受：「我們很多球員都是第一次進入季後賽，只要瞭解參加季後賽是什麼感覺，可以從這段歷程得到回報，還有很多東西要學，尤其是對上衛冕軍。」

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公牛另一主將拉文（Zach LaVine）因觸發防疫協議無法出賽，德羅森一己之力扛起球隊，公牛主帥多諾萬（Billy Donovan）賽後說到：「我認為德羅森表現很好了，他的投籃很好，我們整隊的投籃成功率不是特別高，所以德羅森沒辦法傳出多少助攻。」

公牛休賽季透過補強德羅森、波爾（Lonzo Ball）以及卡魯索（Alex Caruso），本季成為東部黑馬，德羅森繳出生涯最高的場均27.9分、5.2籃板和4.9助攻，拉文場均也有24.4分、4.6籃板和4.5助攻，兩人的化學效應一度幫助公牛登東部榜首。

德羅森表示：「我認為拉文應該得到一份頂薪合約、他是聯盟中很少見的球員。」「拉文和我都花了很多時間訓練身體，在上場前我們進行了很多對話，這樣就奠定了基礎。」即使公牛隊沒能進入第二輪，德羅森還是期待下季球隊的表現。

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