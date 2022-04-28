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UVL》5局大戰封后讓廖苡任直呼不可思議！北市大力退台師2連霸

2022/04/28 16:44

北市大完成二連霸。（大專體總提供）

〔記者粘藐云／桃園報導〕110學年UVL大專排球聯賽公開一級女子組冠軍戰，北市大學和台灣師大歷經5局大戰，北市大以3：2（25：21、20：25、25：11、21：25、15：8）封后，完成2連霸。

北市大廖苡任。（大專體總提供）

北市大在上屆扳倒台師，收下改制後的隊史第1座冠軍，今年兩隊又再度於冠軍戰碰頭，雙方一路鏖戰到第5局，且北市大開局還一度落後，最後逆轉拿下勝利。

北市大總教練「小牛」鄧衍敏賽後直呼：「真的好緊張！」但她提到，這其實是北市大失誤最多的一場球，「打了5局其實球員也累了，發球比較沒威力，失誤也變多，未來在體能這塊，確實是可以加強的地方。」但她也給予球員肯定，尤其第5局陳佳蔓、張芷瑄發揮，讓球隊可以拿下關鍵一局。

過去總是以挑戰者身分衝擊師大，今年變成衛冕者，鄧衍敏表示，她其實不會去想衛冕的事情，今年又是新的一年，一切都要重新開始，而且她也相信，經過這一年，球員一定會有所進步。

北市大舉球員廖苡任笑說，自己前次打5局的冠軍戰已經是高中時，「真的滿累的，結束之後也覺得很不可思議，還在想我們真的衛冕了嗎？」過去也是師大畢業的廖苡任坦言，師大確實是實力非常堅強的球隊，沒想過能夠輕鬆擊敗她們，大多數時候，是非常專注在打好每一顆球，「能拿下這座冠軍，我真的非常感謝我的隊友。」

季軍戰方面，高雄師大以3：0擊敗中正大學，拿下第3名。

北市大完成二連霸。（大專體總提供）

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