羽球亞錦賽》唯一存活！「交大學霸」許玟琪3局退緬甸選手 闖女單8強

許玟琪晉級亞錦賽女單8強。（取自推特）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「交大學霸」許玟琪今在亞洲羽球錦標賽女單16強，以21：12、13：21、21：19力退世界排名81緬甸選手圖薩（Thet Htar Thuzar），明與世界排名16的中國21歲好手王祉怡，爭4強席次。

生涯首次參加亞錦賽的許玟琪昨首輪直落2力退馬來西亞陳心瑀，勇闖女單16強，原本有機會遭遇世界排名第5的日本好手奧原希望。不過，奧原希望昨在首輪丟掉一局後決定棄賽，也讓世界排名81圖薩晉級。

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世界排名75的許玟琪第一局在2：3後就找回節奏，並以18：5攻勢率先搶下局點，成功先下一城；許玟琪第二局陷入苦戰，技術暫停前4：11落後，即使後來試圖追趕卻徒勞無功，也讓對手將戰線延長。

許玟琪決勝局雖然最多取得7分領先，但後來卻出現亂流，甚至被對手取得18：17領先，還好她並沒有自亂陣腳，反而是圖薩連續兩個誤判，也讓許玟琪後來居上驚險獲勝。

台灣隊今天在亞錦賽除了許玟琪，還有男單王子維及女雙張淨惠／李芷蓁，而王子維以20：22、21：23不敵2018年青年奧運金牌中國小將李詩灃，張淨惠／李芷蓁以13：21、15：21敗給世界排名28的印尼組合拉馬丹蒂／蘇吉阿托，只剩許玟琪進軍8強。

王祉怡連兩輪歷經3局大戰都成功演出逆轉秀，首輪先扳倒泰國好手布莎南，今天以12：21、21：7、21：13打敗印度前球后賽娜。

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