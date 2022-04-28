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T1》電豹女主場秀才藝 桃園雲豹拚季後賽挑戰賽

2022/04/28 17:01

電豹女主場將大秀才藝。（球團提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕桃園雲豹明起重返中原大學體育館，連拚3天主場硬仗，力爭季後賽挑戰賽門票，上週受傷休兵的洋將戴維斯（Deyonta Davis），有望歸隊助陣，至於最受球迷歡迎的電豹女，也將在主場大秀才藝。

5月1日主場3連戰的壓軸秀，球團推出專屬啦啦隊「電豹女」女孩日活動「樂浪來襲x電爆你」，賽前各自帶來精心準備的才藝大賽，先與球迷朋友共同炒熱氣氛，至於開場、中場活動，更安排3名浪LIVE直播歌手簡語卉、蔡睎羽、品謙接力演出，將充滿療癒人心的美聲帶給現場歡眾。

本週分別力抗台中葳格太陽、台啤英熊及高雄全家海神，技術顧問劉嘉發認為，3連戰多少會擔心球員體能消耗，將協助全隊調節場上節奏，「明天對太陽，對方外援或本土都有經驗，希望我們洋將場上能發揮該有水準，本土球員則要提升自信心，當團隊效率變高，整體作戰意識也會提升。」

隊長鄭瑋近況甚佳，對於本季剩下5場例行賽充滿信心，他認為球賽就像團隊遊戲，要多與隊友溝通，「我覺得團隊越來越融洽，配合度也有進步，先把自己該做的事情做好，還是有機會殺入挑戰賽。」

桃園雲豹隊長鄭瑋近況甚佳。（球團提供）

桃園雲豹技術顧問劉嘉發（中）。（球團提供）

簡語卉、蔡睎羽、品謙接力演出。（球團提供）電豹女主場將大秀才藝。（球團提供）

　　　　　

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