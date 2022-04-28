全大運拳擊》一場未打完直接摘金 林郁婷盼不被「世界第一」侷限

林郁婷（藍衣）。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕111年全國大專院校運動會拳擊項目女子組決賽今登場，東京奧運國手林郁婷在60公斤級金牌戰登場，但對手開賽沒多久就早早丟出白毛巾，讓她一場比賽都未打完就拿下金牌，也為接下來的世錦賽熱身。

林郁婷。（記者粘藐云攝）

今年全大運女子60公斤級僅有文化大學林郁婷，和北市大學的呂姿瑩參戰，因此只有金牌戰一場比賽。不過，今天一開賽沒多久，呂姿瑩就拋下白毛巾，讓林郁婷拿下勝利。

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去年東京奧運後，因為疫情影響，林郁婷未再參與其他國際賽，趁著出發世錦賽前，透過全大運備戰，林郁婷說：「已經半年沒參與正式比賽，主要希望以賽代訓來熟悉整個比賽流程跟感覺。」她提到，這次世錦賽參加的國家很多，自己平常心應戰，希望把平常訓練的水準發揮出來。

去年東京奧運意外提前出局，林郁婷坦言，當時壓力不小，且總是被「世界第一」的光環侷限，「現在就是以挑戰者的心態去面對比賽，也希望不會在因為世界第1的頭銜，讓自己在場上綁手綁腳，到了國際賽場，大家比的已經不是技術，更多的是臨場發揮。」

林郁婷的教練曾自強表示，東京奧運後針對林郁婷的心理狀態做了很多調整，「我會告訴她，不要因為世界第一而覺得非贏不可，也不用去證明什麼，反而給自己太多壓力。」

近期國內疫情嚴峻，曾自強透露，林郁婷非常自律，除了訓練外幾乎都待在家，降低染疫的風險。5月初即將啟程前往土耳其參與世錦賽，曾自強笑說，已經先備好「清冠一號」，「因為染疫後的後遺症會怎麼樣，大家都不清楚，也怕會影響選手，該做的防疫工作，還有防疫裝備也都先準備好。」

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