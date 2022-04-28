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中職Live》張閔勛二壘安助隊破蛋 獅4：1猿

2022/04/28 19:39

第三局

3上，施冠宇內野平飛球被接殺，一出局。林岱安選到保送。邱智呈三壘界外飛球被接殺，兩出局。陳重廷敲出內野滾地球，因游擊手失誤站上一壘。林靖凱遭到三振，三出局。

第二局（獅4：1猿）

2上，林岱安敲出右外野方向一壘安打。邱智呈觸擊短打，三壘手接球後傳向二壘封殺跑者，一出局。一壘跑者盜上二壘，陳重廷內野滾地球遭到刺殺，兩出局，跑者上三壘。林靖凱擊出中外野方向一壘安打，三壘跑者回來得分，獅2：0猿。一壘跑者盜上二壘。柯育民擊出穿越三游防線的一壘安打，帶有1分打點，獅3：0猿。左外野手回傳本壘傳歪，柯育民站上二壘。陳傑憲擊出內野滾地安打，獅4：0猿。一壘跑者盜上二壘，高國慶選到保送。吳桀睿內野滾地球遭到刺殺，三出局。

2下，陳俊秀外野飛球被接殺，一出局。梁家榮擊出穿越三游防線的一壘安打。藍寅倫外野飛球被接殺，兩出局。張閔勛擊出中外野方向二壘安打，帶有1分打點，獅4：1猿。郭永維敲出內野滾地球，三壘手接球後發生失誤，樂天攻佔一、三壘。陳晨威三壘界外飛球被接殺，三出局。

第一局（獅1：0猿）

1上，林靖凱外野飛球被接殺，一出局。柯育民、陳傑憲接連敲出一壘安打，攻佔一、二壘。高國慶擊出左外野方向一壘安打，帶有1分打點，獅1：0猿。跑者分別盜上二、三壘。吳桀睿遭到三振，施冠宇外野飛球被接殺，三出局。

1下，林立、成晉外野飛球被接殺，陳俊秀內野滾地球遭到刺殺，三出局。

統一獅先發打線

1 林靖凱 SS
2 柯育民 DH
3 陳傑憲 CF
4 高國慶 1B
5 吳桀睿 2B
6 施冠宇 RF
7 林岱安 C
8 邱智呈 LF
9 陳重廷 3B

先發投手：布雷克

樂天桃猿先發打線

1 林　立 2B
2 成　晉 RF
3 陳俊秀 1B
4 林泓育 DH
5 梁家榮 3B
6 藍寅倫 LF
7 張閔勛 C
8 郭永維 SS
9 陳晨威 CF

先發投手：霸林爵

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