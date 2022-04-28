體育署、體育總會統一發照制度 盼解決教練照亂發現象

體育署、體育總會將統一發照制度，盼能解決亂發證照的問題。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕體育署為讓特定體育團體辦理運動教練（裁判）培育制度變得健全，近期透過修法將新、舊證建立齊一證照制度，並由體育運總會建置視訊講習機制，強化對特定體育團體輔導考核措施，確保授證品質。

今日有立委質詢提到，有單項協會曾一年發出逾千張C級教練（裁判）證照的亂象。為了讓亂象消失，今年1月10日修正「特定體育團體建立運動教練（裁判）資格檢定及管理辦法」，修法重點為針對特定體育團體過去發給舊制運動教練（裁判）證效期之規範與展延、專業進修時數等事項，增訂新舊證制度一致性規範，並由體育總會負責發證。

請繼續往下閱讀...

體育署副署長洪志昌透露，欲讓新、舊教練（裁判）證照統一，因此證照有效期限4年，每次換證照必須每年參加至少6小時及4年48小時的講習課程，才能重新進行換發。此外，每一等級教練（裁判）證照要有至少1小時「性別平等」、「兒童安全」講習課程，讓教練（裁判）重視。

值得一提的是，地方委員會已無發證照權利，未來B、C級教練（裁判）必須提報到國家協會，再送至體育總會審查核，才可以進行辦理並且發證。

體總掌管國內的教練（裁判）業務，秘書長王景成說：「過去教練（裁判）發證屢傳爭議，我們努力整頓，用更嚴謹制度進行審核，也是體總的重要業務。」

體育總會秘書長王景成要努力讓發教練（裁判）證制度更健全。（記者林岳甫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法