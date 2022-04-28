足球》慈文國中五人制聯賽奪冠 桃園市基層大贏家

慈文國中五人制聯賽奪冠。（桃園體育局提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕中等學校五人制足球聯賽國男組賽事落幕，桃園是最大贏家，8支晉級最終決賽隊伍中，不但一半來自該市，慈文、文昌、中興、復旦這4所學校，還分別獲得冠軍、第4、第5、第6名，整體成績相當出色。

慈文國中五人制聯賽奪冠。（桃園體育局提供）

桃園市體育局局長莊佳佳表示，在市長鄭文燦帶領下，近年致力發展足球運動，打造完整足球六級銜接體系，加上各地足球場興建，使不同年齡層的學生、市民以及社會組選手有參與足球比賽的機會，以利足球運動向下扎根，足球選手向上延伸，拓展足球運動風氣，也留住在地優秀選手，讓桃園足球蓬勃發展，「市長說踢球的小孩不會變壞，桃園足球發展仍在持續進行。足球是項團體運動，對於小孩身心靈都有很大的協助與幫助，並培養從小品格教育，我們會持續發展打造成全台足球最強城市。」

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桃園市在足球硬體也投入心力，中壢區市立青埔足球場，共設置5人制足球場2座、8人制足球場及11人制足球場各1座，是全國首座符合4種不同賽制需求的標準足球場地，同時規劃球員休息區、行政球舍、停車場等設施，除了辦理賽事外及提供鄰近學校作為足球教學場地，也是城市足球隊及桃園各級球隊集訓場地。另於109年啟用位於桃園區的中路足球場，設置1座11人制標準足球場，也可供足球競賽及練習使用；此外，還規劃於111年興建雙連坡足球場。

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