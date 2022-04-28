NBA》字母哥首輪表現超高水準 巴克利大讚：跟石佛一樣謙虛低調

亞德托昆波。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕衛冕軍公鹿挺過米德爾頓（Khris Middleton）傷病，今天以4比1擒下公牛晉級，亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）與教頭布丹霍澤（Mike Budenholzer）就十分自豪球隊團隊戰力深厚。公鹿今日帶著3比1聽牌優勢主場迎戰公牛，曾連莊MVP大獎的當家球星「字母哥」攻下33分率隊成功關門、淘汰公牛，幫助公鹿連續4年打進季後賽第二輪，創下隊史1987年後的最長紀錄。

「字母哥」首輪場均出賽33分鐘，繳出28.6分、13.4籃板、6.2助攻、命中率高達56.8%的超高水準表現，G5狂轟33分是他生涯在季後賽第28場禁區得分超過20的比賽，僅次於「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）的63場和詹姆斯（LeBron James）的35場。

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看到「字母哥」的全能表現，發言犀利的「惡漢」巴克利（Charles Barkley）也忍不住大讚，「他是我見過除了鄧肯（Tim Duncan）之外最謙虛、最低調的超級球星。不會搞事情，就是個很棒的人、很棒的球員，一心只想著打球，這點值得稱讚。」

「字母哥」上季率公鹿過關斬將，奪下睽違50年的隊史第二座總冠軍，更在關鍵的G6關門戰狂轟50分，展現自己在場上的主宰力，也曾奪下年度防守球員，證明自己是攻守兼具的球星。公鹿本季力拚衛冕，雖然傷了球隊二哥米德爾頓（Khris Middleton），但首輪旗開得勝應該給了他們不少信心。

安戴托昆波說：「第2戰後，球隊知道狀況也知道該怎麼做，我們得拿出贏球迫切心，上場就要拚，然後注意細節執行。團結一致，這不是個人秀還是雙人表演。下個系列，我們要迎戰強敵，希望可以維持下去。」

儘管沒有全明星球員克里斯·米德爾頓在第二場比賽的第四節扭傷左膝內側副韌帶，但雄鹿隊在過去三場比賽中平均贏得了 23.3 分。

三號种子雄鹿隊在東部半決賽中迎戰二號种子波士頓，週日在波士頓進行了第一場比賽。凱爾特人橫掃布魯克林。

“在第二場比賽之後，我們談到了我們是如何知道這筆交易的，”阿德托昆博說。“團隊知道這筆交易是什麼。我們知道我們必須做什麼。我們不得不絕望。我們必須走出去，在高水平上競爭，盡可能地關注細節，在防守上互相幫助。我們必須作為一個團隊來做這件事。”

雄鹿隊以前也經歷過這種情況。儘管由於膝蓋過度伸展在東部決賽的最後兩場比賽中輸掉了字母哥，但上賽季他們還是贏得了自 1971 年以來的第一個冠軍

“我們一直在談論本賽季陣容的深度和陣容的質量，”雄鹿隊主教練邁克布登霍爾澤說。“其他人得到了機會並且打得很好。我們的防守加強了，這三場比賽我們都非常依賴。我們有深度。我們有一個很好的團隊。”

Antetokounpmo似乎在上半場得到了左手腕的治療，但這顯然並沒有限制他的效率。Antetokounmpo賽后說他感覺“很棒”，布登霍爾澤補充說“我們認為他很好。”

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