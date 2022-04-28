晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》柯瑞決勝節統治級演出 隊友狂讚點出他的難防之處

2022/04/28 21:30

柯瑞。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天回到主場以102：98擊退金塊，晉級季後賽第二輪，當家一哥柯瑞（Stephen Curry）出賽38分鐘，全場拿下30分5籃板5助攻，三分球11投5中，決勝節的出色發揮更讓隊友一致齊讚。

此役勇士帶著8分落後進入第四節，柯瑞罰球成為他本節第一個進球，加上K湯普森、小裴頓的進攻助隊成功反超，不過仍保持微弱領先，緊接著柯瑞單節拿下11分帶領勇士獲勝。

小裴頓（Gary Payton II）賽後盛讚柯瑞：「如果你給他一個空檔的機會，你就能看到他能做什麼。」柯瑞全隊最好朋友K湯也說到：「他是我們的領袖和MVP。如果沒有他，生活就會變得困難。」

格林（Draymond Green）也向柯瑞致敬：「他變得強壯多了。如果柯瑞試圖在籃筐附近突破，他可以到達那裡，因為對手會對柯瑞的投籃反應過度。但如果他們不反應過度，柯瑞就會嘗試投籃。那就祝他們好運了。」

過去兩個賽季勇士都沒能打進季後賽，不過這個賽季不一樣，資深球員們齊心協力展現對冠軍的渴望，輕鬆過頭關後，下一輪對手將是灰熊隊或是灰狼隊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。