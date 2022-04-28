NBA》柯瑞決勝節統治級演出 隊友狂讚點出他的難防之處

柯瑞。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天回到主場以102：98擊退金塊，晉級季後賽第二輪，當家一哥柯瑞（Stephen Curry）出賽38分鐘，全場拿下30分5籃板5助攻，三分球11投5中，決勝節的出色發揮更讓隊友一致齊讚。

此役勇士帶著8分落後進入第四節，柯瑞罰球成為他本節第一個進球，加上K湯普森、小裴頓的進攻助隊成功反超，不過仍保持微弱領先，緊接著柯瑞單節拿下11分帶領勇士獲勝。

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小裴頓（Gary Payton II）賽後盛讚柯瑞：「如果你給他一個空檔的機會，你就能看到他能做什麼。」柯瑞全隊最好朋友K湯也說到：「他是我們的領袖和MVP。如果沒有他，生活就會變得困難。」

格林（Draymond Green）也向柯瑞致敬：「他變得強壯多了。如果柯瑞試圖在籃筐附近突破，他可以到達那裡，因為對手會對柯瑞的投籃反應過度。但如果他們不反應過度，柯瑞就會嘗試投籃。那就祝他們好運了。」

過去兩個賽季勇士都沒能打進季後賽，不過這個賽季不一樣，資深球員們齊心協力展現對冠軍的渴望，輕鬆過頭關後，下一輪對手將是灰熊隊或是灰狼隊。

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