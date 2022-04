NBA》柯瑞決勝節統治級演出 隊友狂讚點出他的難防之處

柯瑞。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕勇士今天回到主場以102:98擊退金塊,晉級季後賽第二輪,當家一哥柯瑞(Stephen Curry)出賽38分鐘,全場拿下30分5籃板5助攻,三分球11投5中,決勝節的出色發揮更讓隊友一致齊讚。

此役勇士帶著8分落後進入第四節,柯瑞罰球成為他本節第一個進球,加上K湯普森、小裴頓的進攻助隊成功反超,不過仍保持微弱領先,緊接著柯瑞單節拿下11分帶領勇士獲勝。

小裴頓(Gary Payton II)賽後盛讚柯瑞:「如果你給他一個空檔的機會,你就能看到他能做什麼。」柯瑞全隊最好朋友K湯也說到:「他是我們的領袖和MVP。如果沒有他,生活就會變得困難。」

格林(Draymond Green)也向柯瑞致敬:「他變得強壯多了。如果柯瑞試圖在籃筐附近突破,他可以到達那裡,因為對手會對柯瑞的投籃反應過度。但如果他們不反應過度,柯瑞就會嘗試投籃。那就祝他們好運了。」

過去兩個賽季勇士都沒能打進季後賽,不過這個賽季不一樣,資深球員們齊心協力展現對冠軍的渴望,輕鬆過頭關後,下一輪對手將是灰熊隊或是灰狼隊。

