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七六人力爭東部最後一張晉級門票 今日賽事預告與轉播

2022/04/29 06:49

七六人主將恩比德。（資料照，法新社）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

大聯盟一場轉播，小熊派出左投史邁利（Drew Smyly）迎戰勇士的萊特（Kyle Wright）。史邁利本季1勝1敗，防禦率2.45；萊特2勝0敗，防禦率1.06。請準時收看轉播！

NBA季後賽首輪邁入尾聲，今日三場比賽皆來到G6，七六人目前以3比2暫時領先暴龍，兩隊將爭奪東部最後一張晉級門票。西部方面，太陽對上鵜鶘、獨行俠迎戰爵士，其中太陽、獨行俠今日賽前都以3勝2敗領先對手，他們將順利晉級，還是會延續到殊死戰G7呢？敬請鎖定轉播！

傍晚中職有兩場轉播，味全龍隊上雖有11人遭到匡列，昨晚的比賽仍擊敗兄弟，今天他們派出洋投布里悍對決象魔力，布里悍本季2勝1敗，防禦率1.96；象魔力同樣2勝1敗，防禦率為1.71。

另一場，統一獅回到台南主場，派出羅昂迎戰富邦悍將陳鴻文，羅昂本季2勝0敗，防禦率1.50；陳鴻文則則為0勝1敗，防禦率2.00。敬請鎖定轉播！

MLB

07:15 小熊＠勇士 愛爾達體育2台

NBA季後賽

07:00 七六人＠暴龍 G6 緯來體育
09:30 太陽＠鵜鶘 G6 緯來體育D-LIVE
10:00 獨行俠@爵士 G6 愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1

中職

18:05 中信兄弟@味全龍 ELEVENSPORTS2
18:35 統一獅@樂天桃猿 ELEVENSPORTS1

T1

19:00 台中太陽vs.桃園雲豹
地點：中原大學體育館　
轉播：愛爾達體育1台

PLG

19:00　夢想家vs.攻城獅 新竹縣體育館
地點：新竹縣體育館
轉播：MOMO綜合台、民視第一台

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