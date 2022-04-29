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網球》哈勒普與小威教頭合作 馬德里旗開得勝

2022/04/29 06:52

哈勒普。（資料照，今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕馬德里網賽本週開戰，兩屆冠軍哈勒普（Simona Halep）在拿手紅土穩紮穩打，6：2、6：3輕取中國張帥，羅馬尼亞前世界球后旗開得勝，次輪強碰西班牙地主第2種子巴多莎（Paula Badosa），爭奪女單16強門票。

現年30歲的哈勒普，曾四度殺入馬德里決賽，並在2016、 17年衛冕金盃，今年4月初她才與美國傳奇天后小威廉絲（Serena Williams）的法國知名教練莫拉托魯（Patrick Mouratoglou）合作，很快開出慶祝行情，「非常高興贏得比賽。這意味著很多，在馬德里，我有許多美好回憶。」賽後哈勒普強調，非常榮幸能由莫拉托魯執教，「每當換了新教頭，一開始都很辛苦，因為你會緊張，不知道會怎麼樣。但我有信心一切都會好起來，我與他的關係極佳，現在我更確定他很棒，協助我必須在球場上改進的所有事情。」

哈勒普球運多舛，這位2018年溫網、19年法網大滿貫女單冠軍，去年羅馬紅土小腿嚴重拉傷，休兵長達4個多月，現排名21的她透露，低潮時一度考慮退休，「我懷疑身體能否保持最高水準，可能30歲就不打了。」如今她感謝莫拉托魯協助，重新找回場上企圖心和侵略性，「我信任他，覺得可以與他溝通，他也有足夠的力量來帶領。」

至於年僅24歲的巴多莎，則迫不及待與前輩哈勒普首度交手，「我認為這會是場有趣的比賽，非常具有戰術性的紅土對抗，我相當期待。當然，她是偉大的冠軍，我得全力赴赴，因為她肯定會把我逼到極限。」　　

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