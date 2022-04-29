晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

羽球》「吼叫天后」瑪琳強勢復出！挑戰歐錦賽空前紀錄（影音）

2022/04/29 07:44

瑪琳。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕2022年歐洲羽球錦標賽本週在西班牙馬德里開打，地主名將瑪琳（Carolina Marin）在8強陷入苦戰，最終以21：11、14、21、21：17，艱辛搶下準決賽門票，衛冕只差最後2步。

現年28歲的前球后瑪琳去年5月底在訓練中感到不適，經檢查後發現左膝十字韌帶和半月板撕裂傷，選擇動刀治療，錯失東京奧運、年底世錦賽等重要賽事，直至歐錦賽才重返賽場。

高居頭號種子的瑪琳前兩輪都直落二輕鬆過關，8強與丹麥好手杰克絲菲德（Line Højmark Kjaersfeldt）交手遇到強勢挑戰，耗費3局花了65分鐘才擺脫糾纏，接下來將與土耳其女將依吉特（Neslihan Yigit）爭取決賽門票。

瑪琳賽後對於此役表現指出，這場比賽打得很辛苦，與杰克絲菲德有過很多次交手經驗，「我知道她很想贏過我，所有丹麥選手都很想打敗我。我們對比賽做出了很詳盡的分析。」

瑪琳提到，第二局在比賽節奏跟情緒的控制上都有點亂了調，第三局還一度陷入5：9落後，所幸自己撐了過來，「我已經很久沒比賽了，今天能克服難關拿下勝利，又前進了一大步。」

瑪琳在歐錦賽五度封后已是女單紀錄，若成功拿下第6金，將超越丹麥名將蓋德（Peter Gade）獨居賽史單打項目金牌紀錄保持人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。