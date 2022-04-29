羽球》「吼叫天后」瑪琳強勢復出！挑戰歐錦賽空前紀錄（影音）

瑪琳。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕2022年歐洲羽球錦標賽本週在西班牙馬德里開打，地主名將瑪琳（Carolina Marin）在8強陷入苦戰，最終以21：11、14、21、21：17，艱辛搶下準決賽門票，衛冕只差最後2步。

現年28歲的前球后瑪琳去年5月底在訓練中感到不適，經檢查後發現左膝十字韌帶和半月板撕裂傷，選擇動刀治療，錯失東京奧運、年底世錦賽等重要賽事，直至歐錦賽才重返賽場。

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高居頭號種子的瑪琳前兩輪都直落二輕鬆過關，8強與丹麥好手杰克絲菲德（Line Højmark Kjaersfeldt）交手遇到強勢挑戰，耗費3局花了65分鐘才擺脫糾纏，接下來將與土耳其女將依吉特（Neslihan Yigit）爭取決賽門票。

瑪琳賽後對於此役表現指出，這場比賽打得很辛苦，與杰克絲菲德有過很多次交手經驗，「我知道她很想贏過我，所有丹麥選手都很想打敗我。我們對比賽做出了很詳盡的分析。」

瑪琳提到，第二局在比賽節奏跟情緒的控制上都有點亂了調，第三局還一度陷入5：9落後，所幸自己撐了過來，「我已經很久沒比賽了，今天能克服難關拿下勝利，又前進了一大步。」

瑪琳在歐錦賽五度封后已是女單紀錄，若成功拿下第6金，將超越丹麥名將蓋德（Peter Gade）獨居賽史單打項目金牌紀錄保持人。

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