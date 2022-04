MLB》大都會、紅雀板凳清空大亂鬥 明星三壘手遭禁賽2場

紅雀與大都會之戰昨日發生衝突,引發板凳清空。(資料照,今日美國)





〔體育中心/綜合報導〕大都會與紅雀昨日爆發衝突引發雙方板凳清空,大聯盟官方今天宣布懲處,紅雀三壘手艾倫納多(Nolan Arenado)、牛棚投手卡布雷拉(Genesis Cabrera)分別被禁賽2場和1場,也都被處以罰款。

大都會與紅雀的系列戰因觸身球埋上導火線,昨天大都會隊投手羅培茲(Yoan Lopez)8局下對艾倫納多投出頭部近身球,引發艾倫納多不滿,憤怒地朝投手丘飆罵,雙方板凳清空且發生衝突,日前才被頭部觸身球打到的大都會強打阿隆索(Pete Alonso)更是直接憤怒地衝向前,但他隨後被紅雀牛棚投手卡布雷拉撲倒,紅雀一壘教練克雷普(Stubby Clapp)也直接從後方將他壓制在地,最終艾倫納多以及克雷普都被驅逐出場。

衝突過後,大聯盟官方今天宣布懲處,艾倫納多和卡布雷拉分別被禁賽2場、1場,也都被處以罰款,若是沒有上訴的話,今天比賽就開始生效。

此外,大都會隊投手羅培茲因為有煽動行為遭罰款、在傷兵名單的紅雀王牌投手佛雷爾提(Jack Flaherty)和大都會投手沃克(Taijuan Walker)也因為參與衝突被罰款。

Nolan Arenado said get the fuck out of my way respectfully pic.twitter.com/a57EPoGdxc