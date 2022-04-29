MLB》大都會、紅雀板凳清空大亂鬥 明星三壘手遭禁賽2場

紅雀與大都會之戰昨日發生衝突，引發板凳清空。（資料照，今日美國）





〔體育中心／綜合報導〕大都會與紅雀昨日爆發衝突引發雙方板凳清空，大聯盟官方今天宣布懲處，紅雀三壘手艾倫納多（Nolan Arenado）、牛棚投手卡布雷拉（Genesis Cabrera）分別被禁賽2場和1場，也都被處以罰款。

大都會與紅雀的系列戰因觸身球埋上導火線，昨天大都會隊投手羅培茲（Yoan Lopez）8局下對艾倫納多投出頭部近身球，引發艾倫納多不滿，憤怒地朝投手丘飆罵，雙方板凳清空且發生衝突，日前才被頭部觸身球打到的大都會強打阿隆索（Pete Alonso）更是直接憤怒地衝向前，但他隨後被紅雀牛棚投手卡布雷拉撲倒，紅雀一壘教練克雷普（Stubby Clapp）也直接從後方將他壓制在地，最終艾倫納多以及克雷普都被驅逐出場。

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衝突過後，大聯盟官方今天宣布懲處，艾倫納多和卡布雷拉分別被禁賽2場、1場，也都被處以罰款，若是沒有上訴的話，今天比賽就開始生效。

此外，大都會隊投手羅培茲因為有煽動行為遭罰款、在傷兵名單的紅雀王牌投手佛雷爾提（Jack Flaherty）和大都會投手沃克（Taijuan Walker）也因為參與衝突被罰款。

Nolan Arenado said get the fuck out of my way respectfully pic.twitter.com/a57EPoGdxc — Jomboy Media （@JomboyMedia） April 27, 2022

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