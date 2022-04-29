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MLB》挑戰第3座塞揚！39歲韋蘭德再飆7局8K好投（影音）

2022/04/29 08:17

韋蘭德。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人今作客遊騎兵主場形成一場投手戰，塔克（Kyle Tucker）在8局的超前兩分砲助隊以3：2險勝，也讓塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）收下本季第2勝。

韋蘭德今與遊騎兵先發培瑞茲（Martin Perez）都繳出超水準表現，後者更是前6局演出18上18下，兩隊合計前37名打者只有1人踏上壘包。

培瑞茲7局被麥科密克（Chas McCormick）敲出二壘安破功後，兩出局後再被阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）敲安掉分，太空人打破僵局先馳得點；不過韋蘭德也遇上亂流，一出局後連挨3安，最後賈西亞的高飛犧牲打幫助遊騎兵扳平戰局。

兩位勞苦功高的先發都在7局結束後退場，遊騎兵牛棚投手布希（Matt Bush） 一出局後對佩尼亞（Jeremy Peña ）投出觸身球，代打的塔克逮中80英里的失投曲球，一棒轟出右外野大牆；太空人後援投手蒙特羅（Rafael Montero）9局下被席格（Corey Seager）扛出陽春砲，不過遊騎兵沒能延續攻勢，1分差敗下陣來。

塔克代打開轟。（法新社）

韋蘭德今主投7局挨4支安打，僅失1分，飆出8次三振、無保送，防禦率1.73，賽季第2勝、同時也是現役最多的生涯228勝入袋，在因TJ手術動刀休息一年後，本季至今26局飆出28次三振、被上壘率僅0.69，官網讚他的狀況「就像上一個完整賽季、拿到塞揚獎的2019年一樣」，這位39歲的強投，若能維持這樣的表現，生涯第三座塞揚絕非癡人說夢。

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