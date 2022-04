MLB》挑戰第3座塞揚！39歲韋蘭德再飆7局8K好投（影音）

韋蘭德。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕太空人今作客遊騎兵主場形成一場投手戰,塔克(Kyle Tucker)在8局的超前兩分砲助隊以3:2險勝,也讓塞揚強投韋蘭德(Justin Verlander)收下本季第2勝。

韋蘭德今與遊騎兵先發培瑞茲(Martin Perez)都繳出超水準表現,後者更是前6局演出18上18下,兩隊合計前37名打者只有1人踏上壘包。

培瑞茲7局被麥科密克(Chas McCormick)敲出二壘安破功後,兩出局後再被阿瓦瑞茲(Yordan Alvarez)敲安掉分,太空人打破僵局先馳得點;不過韋蘭德也遇上亂流,一出局後連挨3安,最後賈西亞的高飛犧牲打幫助遊騎兵扳平戰局。

兩位勞苦功高的先發都在7局結束後退場,遊騎兵牛棚投手布希(Matt Bush) 一出局後對佩尼亞(Jeremy Peña )投出觸身球,代打的塔克逮中80英里的失投曲球,一棒轟出右外野大牆;太空人後援投手蒙特羅(Rafael Montero)9局下被席格(Corey Seager)扛出陽春砲,不過遊騎兵沒能延續攻勢,1分差敗下陣來。

塔克代打開轟。(法新社)

韋蘭德今主投7局挨4支安打,僅失1分,飆出8次三振、無保送,防禦率1.73,賽季第2勝、同時也是現役最多的生涯228勝入袋,在因TJ手術動刀休息一年後,本季至今26局飆出28次三振、被上壘率僅0.69,官網讚他的狀況「就像上一個完整賽季、拿到塞揚獎的2019年一樣」,這位39歲的強投,若能維持這樣的表現,生涯第三座塞揚絕非癡人說夢。

Verlander put on a clinic this afternoon giving up only 1 run and striking out 8.pic.twitter.com/FaFjKo4y4n