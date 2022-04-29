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MLB》鑽石打線火力升溫！洋基橫掃金鶯6連勝續居美東霸主

2022/04/29 08:55

洋基收下6連勝，賈吉（右1）轟出本季第五轟。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今在主場迎戰金鶯，靠對手守備亂套、單場發生5失誤，終場以10：5拿下勝利，連兩個系列賽完成橫掃、豪取6連勝，續居美東霸主。

洋基先發泰昂（Jameson Taillon）今主投4.2局挨7安送出4K失掉2分，退場時球隊0：2落後，為敗投候選人，不過洋基在5局下靠著金鶯單局2失誤、外加4支安打，一舉攻下4分大局、逆轉超前。

金鶯今團隊14安比洋基還多了4支，但全隊發生5次失誤寫下本季新高，成為落敗關鍵，其中三壘手古提耶瑞茲（Kelvin Gutiérrez）就佔了2次，反觀今天守備表現依舊平穩的條紋軍，已經連續12場無失誤，是自2012年9月26日至13年4月5日後的隊史新高。

除守備穩定，洋基打線最近也全面復甦，賈吉（Aaron Judge）今在8局再度開轟，3分砲助隊拉開至10：2。先後橫掃守護者與金鶯的這兩個系列賽，6戰團隊打擊三圍.300/.360/.570，總計14轟44打點，總比數46：22。

5局兩出局接替登板的卡斯楚（Miguel Castro）最後順利收下本季第2勝，金鶯先發齊默曼（Bruce Zimmermann）4.1局失4分、全都是非自責分、飆出5次三振，苦吞本季首敗。

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