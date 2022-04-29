NBA》晉級關鍵戰役沒再軟手 恩比德率七六人大勝暴龍挺進次輪

七六人今天在客場大勝暴龍，下一輪將對上東部龍頭熱火。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕系列賽前三戰就搶得聽牌優勢的七六人，被暴龍追回2場，今在客場第6戰3度力拚關門，恩比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）和哈登（James Harden）得分飆破20分，團隊三分火力也遠優於對手，七六人終場以132：97擊敗暴龍成功晉級第2輪，主帥瑞佛斯（Doc Rivers）的被逆轉惡夢沒有上演。

瑞佛斯過往執教的球隊，季後賽遇到只要獲勝就能晉級的比賽就會軟手，過去8場就輸了7場，生涯至今累積31場也是史上最多，七六人首輪原以3：0領先暴龍，但七六人兩場關門都失敗，暴龍今天在主場力拚扳平戰局。

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七六人首節靠著恩比德和馬克西輪流發威，取得34：29的領先，暴龍布查爾（Chris Boucher）在次節率隊反攻，打出一波11：0的攻勢超前，D.格林（Danny Green）單節飆進4顆三分球挹注12分，七六人半場以62：61僅領先一分。

暴龍易籃後攻守失序，第三節只拿17分，反觀對手豪取37分，末節也未能力挽狂瀾，七六人終場就以132：97大勝暴龍，以4勝2敗的成績晉級第2輪，對手將是東部龍頭熱火。七六人主帥瑞佛斯在季後賽生涯共累積3場至少贏30分的比賽，追平由傳奇5冠教頭萊利（Pat Riley）所保有的季後賽史上最多紀錄。

七六人先發5人得分全上雙，全隊共投進16顆三分球，遠優於對手的7顆。恩比德轟下全場最高的33分，另有10籃板、3抄截，馬克西貢獻5顆三分球拿25分，外帶8助攻，哈登則有22分、15助攻和6籃板。

暴龍以布查爾的25分最高，外帶10籃板，當家一哥西亞卡姆（Pascal Siakam）有24分、7籃板、7助攻和3抄截，特倫特（Gary Trent Jr.）挹注19分，S.巴恩斯（Scottie Barnes）有18分、7籃板。

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