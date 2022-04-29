NBA》MVP首輪遭淘汰不難過 約基奇季末有望獲近75億大約

約基奇。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕金塊MVP約基奇（Nikola Jokic）雖憑一己之力將金塊帶進季後賽，但首輪面對冠軍熱門勇士，雙拳難抵四手，1比4遭到淘汰，雖然今年未能再進一步，但這位聯盟當今第一中鋒也表態願意久留丹佛。

金塊雖然昨天決勝節失守，遭到金洲大軍逆轉，今年賽季正式結束，賽後約基奇也被問及是否願意和母隊簽下頂薪延長合約，他不假思索表達同意，「當然，但這不是我能決定的，如果合約送上檯面上我肯定會接受，我喜歡團隊的大家，和這裡每個人都相處非常融洽。」

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約基奇去年才剛成為自2000年「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）後，再有中鋒奪得年度MVP，本季在缺少「左右護法」J.穆雷（Jamal Murray）、波特（Michael Porter Jr.）情況下，他仍繳出27.1分、13.8籃板、7.9助攻、1.5抄截的全能數據，並帶領金塊以西部第6之姿挺進季後賽。

根據《ESPN》記者馬克斯（Bobby Marks）透露，約基奇將有機會得到一紙5年2.54億美金（約新台幣74.9億）合約，他也進入本季最有價值最終決選名單，有望連莊MVP獎項，成為聯盟史上第13位連續2年奪下MVP的球員。

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