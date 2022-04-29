NBA》卡森斯挺過傷痛重獲新生 D.格林：很難想像有球隊不要他

卡森斯與D.格林。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）本季一度失業，不知道下份合約何時會有著落，所幸過去恩師馬龍（Michael Malone）找上門，他也不負眾望成為金塊板凳端重要得分供輸點，季後賽更成為球隊秘密武器，好表現獲得前隊友D.格林（Draymond Green）稱讚。

卡森斯過去兩年命運多舛，經歷左膝十字韌帶撕裂傷勢復出後，先後前往火箭、快艇，但都未能待滿整季，今年季前與衛冕軍公鹿達成簽約協議，但賽季進行不到一半就遭到釋出，直到加盟金塊才如願待到賽季結束，並隨隊打進季後賽。

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「我必須給予卡森斯很大的讚賞，」D.格林昨天淘汰金塊後提到，卡森斯整個系列賽的表現令人難以置信，他打得非常突出，並帶給勇士很大的麻煩。

卡森斯雖然系列戰5場下來場均僅獲得11分鐘上場時間，不過他仍繳出10.6分、3.4籃板高效率成績，並在第5戰拿下季後賽生涯新高的19分，雖然未能將突出表現轉換成勝利，但仍獲得D.格林盛讚，「對一個經歷過這麼多，今年大部分時間不在輪值的球員來說，如果下季卡森斯不在名單上會非常瘋狂，他才剛幫助金塊拿下G4勝利，甚至險些率領球隊G5贏球。」

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