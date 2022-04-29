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NBA》太神！保羅命中率100％豪取33分 太陽淘汰鵜鶘晉級

2022/04/29 10:15

保羅以百分之百的命中率拿下全場最高33分，率領太陽淘汰鵜鶘，挺進下一輪。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕系列賽聽牌的太陽，今天作客鵜鶘上演逆轉秀，老將保羅以百分之百的命中率拿下全場最高33分，率隊以115：109獲勝，太陽以4：2淘汰鵜鶘，挺進下一輪。

太陽大將布克（Devin Booker）在系列賽第2戰時出現腿筋拉傷的情況，原本預計要休息2至3週，但他的復原情況良好，僅休了9天，今回到先發位置。

今天背水一戰的鵜鶘，第2節尾聲靠著英葛蘭（Brandon Ingram）和麥考倫（CJ McCollum）的發揮，一舉取得雙位數領先。不過，太陽在下半場迅速回穩，先拉出一波17：4攻勢緊追，加上保羅（Chris Paul）連拿5分，順利超車，兩隊展開拉鋸。

雙方在決勝節一路廝殺，終場前2分半鐘鵜鶘還保有1分領先，但太陽中鋒艾頓（Deandre Ayton）大秀接力灌籃，加上布克的三分球和布里吉斯（Mikal Bridges），帶領鳳凰城大軍要回領先。

眼看太陽即將收下勝利，鵜鶘小南斯（Larry Nance Jr.）在終場前50秒完成三分打，加上英葛蘭搶下關鍵兩分，在最後21.7秒，鵜鶘追到僅剩3分差，但採取犯規戰術未果，無緣延長戰線。

太陽今團隊命中率高達6成，保羅更是彈無虛發，全場14投14中，罰球4投4中，以完美100%命中率，豪取全場最高33分、8助攻；中鋒艾頓挹注22分，今天復出的布克拿下13分。

鵜鶘英葛蘭繳出全隊最高21分、11助攻，麥考倫拿下16分，雖然團隊命中率50.6%不算太差，但全場16次失誤，加上外線失準，只能眼看對手帶走勝利。

太陽晉級後，下一輪將碰上獨行俠和爵士的勝方。

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