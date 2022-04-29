MLB》跨季12場登板藍鳥都贏球！ 24歲大物今繳好投與火箭人齊名

藍鳥24歲大物馬諾亞。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥24歲大物馬諾亞（Alek Manoah）今天繳出7局7K無失分的優質好投，幫助球隊終場以1：0完封紅襪，本季拿下4勝並列全聯盟最多，而他跨季8連勝、12場登板球隊贏球都追平藍鳥隊史第2多的紀錄。

藍鳥新生代強投馬諾亞去年表現亮眼，繳出9勝2敗、防禦率3.22的成績，今年開季表現依舊不錯，出賽4場都繳出優質先發，今天對戰紅襪主投7局只被敲出3支安打無失分，另外投出7次三振和1次保送，捕手柯克（Alejandro Kirk）3局下敲出帶有致勝分的安打，藍鳥終場就靠著這1分完封紅襪，系列賽取得3勝1敗的好成績，馬諾亞勇奪本季第4勝，與隊友辛巴（Adam Cimber）並列美聯勝投王。

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馬諾亞堪稱是藍鳥最強運的投手，去年至今近12場出賽，只要他登板球隊就會贏球，追平哈普（J.A. Happ）和基伊（Jimmy Key）隊史第2多的紀錄，而他個人跨季拿下8連勝，也追平7屆塞揚獎得主「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）的紀錄，並列隊史第2，而上述兩項隊史紀錄保持人都是已故2屆塞揚強投哈勒戴（Roy Halladay），曾寫下連續出賽14場球隊都贏球的紀錄，跨季11連勝也是隊史最長。

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