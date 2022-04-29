晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》跨季12場登板藍鳥都贏球！ 24歲大物今繳好投與火箭人齊名

2022/04/29 11:25

藍鳥24歲大物馬諾亞。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥24歲大物馬諾亞（Alek Manoah）今天繳出7局7K無失分的優質好投，幫助球隊終場以1：0完封紅襪，本季拿下4勝並列全聯盟最多，而他跨季8連勝、12場登板球隊贏球都追平藍鳥隊史第2多的紀錄。

藍鳥新生代強投馬諾亞去年表現亮眼，繳出9勝2敗、防禦率3.22的成績，今年開季表現依舊不錯，出賽4場都繳出優質先發，今天對戰紅襪主投7局只被敲出3支安打無失分，另外投出7次三振和1次保送，捕手柯克（Alejandro Kirk）3局下敲出帶有致勝分的安打，藍鳥終場就靠著這1分完封紅襪，系列賽取得3勝1敗的好成績，馬諾亞勇奪本季第4勝，與隊友辛巴（Adam Cimber）並列美聯勝投王。

馬諾亞堪稱是藍鳥最強運的投手，去年至今近12場出賽，只要他登板球隊就會贏球，追平哈普（J.A. Happ）和基伊（Jimmy Key）隊史第2多的紀錄，而他個人跨季拿下8連勝，也追平7屆塞揚獎得主「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）的紀錄，並列隊史第2，而上述兩項隊史紀錄保持人都是已故2屆塞揚強投哈勒戴（Roy Halladay），曾寫下連續出賽14場球隊都贏球的紀錄，跨季11連勝也是隊史最長。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。