NBA》控衛之神！100％命中率拿33分 保羅季後賽史上第一人

100%命中率拿33分，保羅成季後賽史上第一人。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕太陽今天在系列賽第6戰以115：109擊敗鵜鶘，也順利關門挺進西部準決賽。陣中控球後衛保羅（Chris Paul）豪取33分，且他全場14投14中，也創下NBA季後賽史上在「零失手」情況下，得分最高的紀錄。

36歲的保羅今天展現「控衛之神」的實力，不只穿針引線拿下8助攻，在進攻方面，他全場14投14中，包含三分球1投1中，另外罰球則是4投4中。

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保羅成為NBA歷史上季後賽單場出手全部命中，且得分最多的球員，同時也寫下NBA季後賽單場連續投籃命中數最高紀錄。

此外，保羅在這一輪季後賽共送出68次助攻，生涯季後賽總助攻數達到1141次，超越朗度（Rajon Rondo）成為史上第6，距離第5名的帕克（Tony Parker）也只差2次，可望在下一輪就超車。

Chris Paul tonight:



33 PTS

14-14 FG



The most points without missing in a playoff game ever. Also the most makes without missing in a playoff game ever. pic.twitter.com/q2V1EBpGfi — StatMuse （@statmuse） April 29, 2022

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