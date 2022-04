NBA》控衛之神！100％命中率拿33分 保羅季後賽史上第一人

100%命中率拿33分,保羅成季後賽史上第一人。(法新社)

〔記者粘藐云/綜合報導〕太陽今天在系列賽第6戰以115:109擊敗鵜鶘,也順利關門挺進西部準決賽。陣中控球後衛保羅(Chris Paul)豪取33分,且他全場14投14中,也創下NBA季後賽史上在「零失手」情況下,得分最高的紀錄。

36歲的保羅今天展現「控衛之神」的實力,不只穿針引線拿下8助攻,在進攻方面,他全場14投14中,包含三分球1投1中,另外罰球則是4投4中。

保羅成為NBA歷史上季後賽單場出手全部命中,且得分最多的球員,同時也寫下NBA季後賽單場連續投籃命中數最高紀錄。

此外,保羅在這一輪季後賽共送出68次助攻,生涯季後賽總助攻數達到1141次,超越朗度(Rajon Rondo)成為史上第6,距離第5名的帕克(Tony Parker)也只差2次,可望在下一輪就超車。

