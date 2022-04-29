MLB》大學長盜起來！ 紅雀39歲鐵捕盜壘成功嗨翻全場（影音）

紅雀39歲鐵捕莫里納本季首盜出爐。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕大學長盜壘盜起來！紅雀今天狂掃16安以8：3大勝響尾蛇，收下2連勝。當家39歲鐵捕莫里納（Yadier Molina）今天不僅繳出單場雙安好表現，6局下更是盜出本季首盜，全場觀眾都報以熱烈掌聲。

紅雀資深鐵捕莫里納在本季結束後將高掛球鞋，等於看一場少一場，要看他盜壘比看到他抓盜壘還要難得，莫里納今天在對戰響尾蛇的比賽中，6局下敲安形成一三壘有人，他趁馬丁（Corbin Martin）沒有注意到他時，成功盜上二壘，捕手凱利（Carson Kelly）也抓不到他，本季首盜出爐，這也是他自2018年9月5日對戰國民之後，跨季連續10場盜壘成功，70次盜壘里程碑也成功達陣。

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莫里納盜上二壘後獲得主場球迷滿堂采，他也露出微笑，感謝球迷的支持。紅雀此役除了莫里納盜壘外，貝德（Harrison Bader）也有盜壘成功，紅雀本季連18場盜壘成功，成為隊史自1998年最長紀錄，而紅雀本季嘗試盜壘20次，19次盜壘成功領先全聯盟，今年唯一的盜壘失敗就是42歲老將普侯斯（Albert Pujols）。

Yadi caught 'em sleeping pic.twitter.com/s8FbxBtlWi — St. Louis Cardinals （@Cardinals） April 29, 2022

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