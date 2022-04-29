NBA》獨行俠客場險勝爵士晉級 東契奇生涯首闖季後賽次輪

東契奇生涯首度闖進季後賽次輪。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕西部季後賽首輪，獨行俠帶著3勝2敗優勢再度踢館爵士主場，東契奇（Luka Doncic）與布朗森（Jalen Brunson）聯手發威各拿24分，率隊終場以98：96拿下勝利，順利取得晉級門票。

退無可退的爵士今第二節中段在波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）帶領之下拉出一波20：7的攻勢，前兩節打完取得雙位數領先，米契爾（Donovan Mitchell）上半場貢獻13分，波丹諾維奇拿下10分。

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易籃後，東契奇與布朗森率隊展開反攻，讓達拉斯大軍帶著5分領先進入決勝節，爵士在倒數2分30秒靠波丹諾維奇的三分彈再度扳平戰局，不過布朗森沒讓優勢溜走太久，隨即也在外線出手破網，兩隊一陣得分荒後，戈貝爾（Rudy Gobert）鐘響前35秒上籃命中讓比賽回到1分差。

東契奇操刀獨行俠下一波進攻未果，給了爵士機會，不過康利卻在此時被吹走步，接下來波丹諾維奇犯規將布朗森送上罰球線，後者兩罰1中，在2分落後之下，波丹諾維奇關鍵時刻在外線有大空檔情況下出手落空，也讓球隊正式遭淘汰。

這是獨行俠自2011年再度闖進季後賽次輪，東契奇今繳24分9籃板8助攻、布朗森24分3籃板2助攻、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）18分10籃板、汀維迪（Spencer Dinwiddie）替補上陣繳19分。

爵士方面，米契爾拿下全隊最高23分另有9助攻、戈貝爾10分12籃板、波丹諾維奇19分4籃板、克拉克森（Jordan Clarkson）板凳出發拿下15分。

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