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MiLB》鄭宗哲雙安有長打 李灝宇連6戰敲安進帳1打點

2022/04/29 14:31

李灝宇。（圖片取自大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕小聯盟今天共有3名台灣球員出賽，效力費城人小聯盟1A的台灣怪力男李灝宇單場雙安，連6場有安打，海盜隊1A野手鄭宗哲也單場敲2安，進帳1分打點，而陳聖平也有安打表現，本季首盜也出爐。

在費城人隊1A奮鬥的李灝宇，今天對戰雙城擔任第3棒游擊手，首局首打席在三壘有人時敲出中間穿越安打，打回球隊第一分，8局上再擊出中外野平飛安打，單場4打數2安打，另有1分打點，連6場敲安，打擊率升至2成70，費城人終場以2：3輸球。

海盜隊小聯盟1A今天與藍鳥1A交手，台灣野手鄭宗哲扛先發首棒游擊手，前兩個打席都繳白卷，吞下1次三振，5局下在一二壘有人時敲出帶有追平分的右外野二壘安打，助隊追成1：1平手，鄭宗哲第7局再擊出安打，延長賽第10局獲得故意四壞保送；鄭宗哲今天4打數敲出2支安打，另有1分打點，三振和保送各1，賽後打擊率為2成94，海盜隊終場靠著Brenden Dixon的再見場內2分全壘打，終場以3：2贏球。

響尾蛇1A的台灣野手陳聖平，今天對上道奇1A擔任第7棒二壘手，終結近4場無安打的低潮，4打數1安打，另有1次三振，打擊率為1成90，本季首盜也出爐。

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