NBA》大鬍子哈登回神！全能身手創季後賽多項紀錄

哈登。（今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕32歲的「大鬍子」哈登（James Harden）終於硬起來！東部季後賽首輪關鍵G6回神，重現侵略性十足打法，更締造多項紀錄，讓教練團對接下來次輪對決東霸天熱火等硬仗，更具信心也多了攻堅選擇。

「我們不會回費城打第7場！」哈登說到做到，多倫多客場出賽42分鐘，12投7中、包括三分球5中2，罰球6中全中，繳出22分、15助攻、6籃板，一掃對暴龍系列賽前5場37.3%投籃命中率的低迷表現，這位左撇子單打高手，也成為七六人首位季後賽跨越「20分、15助攻、5籃板」門檻的全能球星，而且他生涯3度單場達標，更是1983-84賽季魔術強森（Magic Johnson）後首見。

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據統計，哈登自2016-17賽季以來，已經連續6季至少打到季後賽第2輪，期間還待過火箭、籃網和七六人共3隊。此外，哈登生涯季後賽助攻數880次，也超越魏斯布魯克（Russell Westbrook），升至聯盟史上第21；季後賽第24次完成得分、助攻雙十演出，則比下「大鳥」柏德（Larry Bird）排史上第14。

「這是很棒的團隊勝利，我們還要再贏得其餘12場比賽。」志在生涯首座總冠軍的哈登，賽後不忘盛讚暴龍總帥納斯（Nick Nurse）特地祭出重兵嚴防，成功把他逼到極限，「這是我打過最艱難的系列賽之一，尤其對方針對我設置各種防守陣式。」

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