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網球》法網不跟進溫網制裁 允許俄國選手中立參賽

2022/04/29 16:00

梅德維夫。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕俄國軍事侵略烏克蘭，引發全球體壇強力抵制，儘管溫布頓錦標賽決定禁止俄羅斯、白俄羅斯選手出賽，5月下旬登場的法國公開賽卻不跟進，兩俄球員仍可以中立球員身份參與，也引發各界熱議。

有別於足球、田徑、游泳、體操、滑冰等大多數國際賽事全面禁止，網壇包括ATP、WTA、ITF等男女職業組織，目前仍允許俄羅斯、白俄羅斯選手中立參賽，僅歷史悠久且地位尊貴的溫網率先封殺，導致世界男單第2的梅德維夫（Daniil Medvedev）、第8的盧布列夫（Andrey Rublev）、女單第15的帕芙柳琴可娃（Anastasia Pavlyuchenkova）等名將，恐怕無緣在6月27日至7月10日的草地大滿貫亮相。

只不過，5月22日至6月5日進行法網紅土大滿貫，態度明顯不同，大會表態不限制兩俄選手參賽，僅限定維持中立身分，若奪冠也不會出現國旗與國歌。此外，法網、溫網都不再要求選手必須接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，這也代表塞爾維亞現任世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）獲得解套，將可尋求衛冕這兩項四大賽冠軍。

　　

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