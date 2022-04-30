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天使雷神掛帥先發戰白襪 今日賽事預告與轉播

2022/04/30 06:50

辛德加德。（資料照，今日美國）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有兩場賽事轉播，第一場由天使對決白襪，白襪將派出王牌吉歐里多（Lucas Giolito）迎戰天使「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）；第二場由守護者對決運動家，守護者派出西瓦爾（Aaron Civale）迎戰蒙塔斯（Frankie Montas），喜愛大聯盟的球迷記得鎖定轉播囉！

NBA季後賽首輪即將來到尾聲，晉級次輪的隊伍多已底定。今日首輪最後一個對戰組合將由灰熊對決灰狼，被逼至絕境的灰狼能否於背水一戰搶勝續命？記得鎖定轉播囉！

中職今日有兩場轉播，第一場由中信兄弟對決樂天桃猿，中信將派出德保拉對上樂天年輕小將林子崴，上次兩人同場較勁由「快樂保拉」勝出，這次林子崴能否報一箭之仇？第二場由富邦悍將對決統一獅，富邦將派出江少慶對決統一江辰晏，開季吞下0勝3敗的本土王牌江少慶能否觸底反彈，奪下本季首勝？記得鎖定轉播囉！

MLB

07:00 天使＠白襪 緯來體育、愛爾達體育2台

09:30 守護者@運動家 華視

NBA季後賽

09:00 灰熊@灰狼 G6 愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1

中職

17:05 中信兄弟@樂天桃猿 ELEVENSPORTS2

17:05 富邦悍將@統一獅 ELEVENSPORTS1、愛爾達體育2台

PLG

14:30 勇士 vs. 領航猿

17:00 國王 vs. 鋼鐵人

轉播：MOMO綜合台、民視第一台

T1

14:00 台鋼獵鷹 vs. 中信特攻

17:30 台啤英熊 vs. 桃園雲豹

轉播：愛爾達體育1台

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