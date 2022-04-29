中職》富邦璞玉到味全淬煉成瑰寶 葉總有獨到見解

葉君璋。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕昨天龍象大戰，味全龍靠4名前富邦悍將球員打天下，包括石翔宇、陳明軒、羅華韋和羅國華都有好表現，最終以8:0擊敗中信兄弟。

這4名前富邦球員，過去都被葉君璋帶過，他們在富邦發展不順遂，來到味全另覓一片天，繳出令人激賞的成績單。

請繼續往下閱讀...

葉總一一細數旗下子弟兵，他先談石翔宇，「石翔宇高中畢業就進職棒，現在25歲正是成熟的年紀，他的運動能力不到頂尖，過去也沒表現，不過經幾年訓練，足以成為不錯的一軍板凳球員。」葉總強調，不是味全訓練或環境特別怎麼樣，而是石翔宇正值成熟年紀，算是正常發揮。

再來談陳明軒，葉總說，「當初選陳明軒，就覺得他的滑球很強，讓我想到陽建福，能力不錯，可能個性的問題，讓他穩定性沒那麼好，來到味全表現穩定，應該是體認到被釋出，機會得來不易，我們有給他一些建議，現在他正是可以用的時候。」

陳明軒。（記者陳志曲攝）

至於羅華韋，葉總提到，羅華韋球速沒有過去這麼快，但控球和穩定性變好，「還滿好用的!」羅國華的部分，葉總表示，羅國華有幾顆好的球路，只是右肩有傷，「我們投手教練覺得他可以用，就把他找過來了。」

石翔宇、陳明軒、羅國華都是當初被富邦釋出，後來轉投味全，羅華韋則是第一次擴編選秀獲味全指名。

葉總強調，他們不是不好，可能過去富邦沒看到他們的優點，其實選手養成有時是在「考驗人性」，到底能等多久?球團能否提供充裕時間和空間，讓他們穩定變好到可以用，這就是所謂的考驗人性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法