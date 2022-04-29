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NBA》紐奧良愛恨情仇 保羅超神紀錄夜盛讚對手

2022/04/29 18:26

保羅。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕薑是老的辣！5月6日將過37歲生日的保羅（Chris Paul），再度展現「控衛之神」深厚功力，史詩級神鬼數據率西部頭號種子太陽紐奧良客場踢館鵜鶘，4勝2負關門出線，賽後CP3更展現老將風範，化敵為友盛讚老八對手值得各界敬重。

除了年紀大，保羅身高僅183公分，臨場不只穿針引線貢獻太陽最多8助攻，更在球隊需要時挺身而出，上半場落後鵜鶘10分，老經驗如CP3告訴教練：「我會變得有侵略性！」結果這名老將出賽36分鐘，全場14投14中，連4罰都穩穩破網，高達33分的火力笑傲兩軍，更締造季後賽單場出手數最多、命中率滿百的驚人紀錄。以小搏大榮膺聯盟史上第一人，同時率隊晉級西岸4強，保羅歸功隊友幫忙，尤其右大腿拉傷缺席3場的「奪命書生」布克（Devin Booker），及時復出發揮強大牽制力，「他回來真的很好，過去3場大家一直承受著壓力，當你讓他上場，情況會有所不同。」 

2005至11年待過紐奧良（當時為黃蜂）的保羅，NBA生涯就從這裡開始，結束系列戰有感而發： 「我們需要它。那支球隊就在那裡，他們推動了我們。」並強調，自己深受這座城市栽培孕育，「能在這裡做到如此表現，感覺真的很棒。當我沒對上鵜鶘時，我都為他們加油。」　　

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