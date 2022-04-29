羽球亞錦賽》山口茜3局拍下李美妙闖4強 持續逼近球后寶座

山口茜。（取自推特）

〔記者粘藐云／綜合報導〕今年亞洲錦標賽挑戰衛冕的日本女將山口茜，今在8強戰和泰國好手李美妙鏖戰3局，最終以9：21、21：15、21：17勝出，闖進4強，將和印度一姐辛度搶決賽門票。

世界排名第2的山口茜近況火燙，她在去年底的世錦賽摘金，今年3月又抱回全英公開賽冠軍，目前世界積分為10萬8749分，步步進逼戴資穎的10萬8800分。

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山口茜在8強再度對決世界排名第10的泰國女將李美妙，兩人9度交手，山口茜以5勝4負略佔上風，不過她們前次對決是由李美妙拿下勝利。

李美妙今天在開局打出絕佳氣勢，以21：9先馳得點，且第2局還一度取得領先，但山口茜在該局後段大反撲，一口氣連搶5分，以21：15扳平戰局。決勝局，兩人10度戰成平手，但在14：14平手後，山口茜連拿4分保有領先優勢，最終以21：17收下勝利。

亞錦賽等同於世界羽聯（BWF）超級1000等級賽事，山口茜這次只要在亞錦賽闖進決賽，即可拿到至少1萬200分的積分，將可取代2019年亞錦賽冠軍的9200分，也會超越戴資穎登上球后寶座，如今她連過三關闖進4強，距離她生涯第3度登上球后位置僅差1勝。

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