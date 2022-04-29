晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

羽球亞錦賽》山口茜3局拍下李美妙闖4強 持續逼近球后寶座

2022/04/29 18:36

山口茜。（取自推特）

〔記者粘藐云／綜合報導〕今年亞洲錦標賽挑戰衛冕的日本女將山口茜，今在8強戰和泰國好手李美妙鏖戰3局，最終以9：21、21：15、21：17勝出，闖進4強，將和印度一姐辛度搶決賽門票。

世界排名第2的山口茜近況火燙，她在去年底的世錦賽摘金，今年3月又抱回全英公開賽冠軍，目前世界積分為10萬8749分，步步進逼戴資穎的10萬8800分。

山口茜在8強再度對決世界排名第10的泰國女將李美妙，兩人9度交手，山口茜以5勝4負略佔上風，不過她們前次對決是由李美妙拿下勝利。

李美妙今天在開局打出絕佳氣勢，以21：9先馳得點，且第2局還一度取得領先，但山口茜在該局後段大反撲，一口氣連搶5分，以21：15扳平戰局。決勝局，兩人10度戰成平手，但在14：14平手後，山口茜連拿4分保有領先優勢，最終以21：17收下勝利。

亞錦賽等同於世界羽聯（BWF）超級1000等級賽事，山口茜這次只要在亞錦賽闖進決賽，即可拿到至少1萬200分的積分，將可取代2019年亞錦賽冠軍的9200分，也會超越戴資穎登上球后寶座，如今她連過三關闖進4強，距離她生涯第3度登上球后位置僅差1勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。