網球》溫網有權利禁賽！ 原籍俄國的布伯利克這麼說

布伯利克。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕俄國軍事侵略烏克蘭，全球體壇強力抵制，6月溫布頓錦標賽決定禁止俄羅斯、白俄羅斯選手參賽，引發各界熱議，對此原籍俄國的職業男網選手布伯利克（Alexander Bublik）直言，溫網有權利這麼做。

現年24歲的布伯利克，世界男單排名32，他出生於俄國加特契納，2016年轉籍哈薩克，近日接受《歐洲體育》電視節目採訪時，公開回應敏感話題，「我不想評斷對錯，但我可以告訴大家，這是政府當局的決定，他們有權利這樣做。」布伯利克表示，體育就是正常生活中的消遣，雖然任何運動都不該與政治混為一談，「這都是為了在電視機前喝杯啤酒，追隨你喜歡的球員或球隊。但球迷們感到遺憾的是，這只能在有限範圍內實現。」他也強調，身為運動員，當然會失望無緣參與世界上最重要的賽事之一，「但如今有許多更重要、更重大的事情正在發生。人們的生命重要許多，這點非常清楚。」

請繼續往下閱讀...

布伯利克澄清，不再擁有俄國護照，「我與俄國網協沒有任何關係。我是哈薩克人，我已經為這國家打了近6年比賽。我很自豪代表哈薩克出戰台維斯杯、亞運、還有奧運。」2018年雅加達-巨港亞運，他與葉夫謝耶夫（Denis Yevseyev）打下男雙銀牌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法