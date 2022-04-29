中職》為泰迪復仇！ 象魔力7局好投率兄弟痛宰味全

中信兄弟先發投手象魔力。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中信兄弟今天以9:1大勝味全龍，報了昨天龍象大戰0:8落敗一箭之仇，該役泰迪先發3.1局失7分苦吞敗投。兄弟洋投象魔力今天先發7局用103球，僅被敲4安，另有9K、1次四死球，失1分拿下本季第3勝和單場MVP，飆9K為個人來台單場新高。

首局兄弟率先發動攻勢，開路先鋒王威晨不死三振上壘，靠隊友滾地球進佔二壘，張志豪適時敲安先馳得點。

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關鍵在5局上，兩出局後張志豪獲保送，許基宏擊出右外野三壘安打，帶有1分打點，詹子賢獲保送，代打陳子豪敲安再下一城，中止個人連15打數未敲安乾旱期，兄弟取得3:1領先。

中信兄弟陳子豪代打建功。（記者陳志曲攝）

此時王政順擊出右外野飛球，眼見就要被接殺結束這個半局攻勢，右外野手邱辰竟發生要命接球失誤，壘上兩名跑者奔回本壘得分，王政順也順勢上二壘，將著江坤宇獲保送，高宇杰敲出左外野一壘安打，加上左外野手龍德力失誤再添2分，兄弟單局灌進6分，取得7:0領先。

味全龍吉力吉撈．鞏冠（右）不滿主審好球帶，遭驅逐出場。（記者陳志曲攝）

7局下味全反攻，首棒林孝程挨觸身球保送，林智勝、龍德力接連敲安進帳1分；8局上兄弟攻勢再起，王威晨、陳文杰、許基宏先後敲安添得2分，最終就以9:1大勝味全龍。

味全洋投布里悍先發4.2局被敲7安，另有4K、6保送（含1次故意四壞保送），失7分僅3分責失，吞下本季第2敗。

味全龍先發投手布里悍（左）亂流退場。（記者陳志曲攝）

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