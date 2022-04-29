晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

T1》打到一半停電沒被拐氣 太陽擊敗雲豹收4連勝

2022/04/29 22:15

桑尼。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕T1聯盟台中太陽今作客桃園雲豹，即便上半場落後，第3節還碰上無預警停電的意外，仍不影響團隊表現，最終在桑尼、塔克聯手之下，以112：97逆轉雲豹，收下4連勝，本季戰績19勝9敗，確定提前鎖定例行賽第2。

受到疫情影響，雲豹經歷延賽、閉門、更換主場等波折後，睽違1個月再度回到自家主場中原大學體育館，將分別碰上太陽、台啤英熊和高雄海神。不過，英熊今天宣布陣中有1名球員確診，明天的比賽也延期到下週。

雲豹這季碰上太陽吞下4連敗，今天再度碰頭，隊長鄭瑋在首節展現火燙手感，單節投進3顆三分球，加上吉倫半場攻下15分，兩人率雲豹在上半場取得領先。

易籃後，太陽找回節奏，塔克、蘇奕晉輪流發揮，助隊一舉超前，但比賽進行到第3節還剩3分54秒時，現場突然停電，燈光全滅，比賽只能先暫停。

雲豹和太陽一戰受停電影響，比賽暫停約半小時。（讀者提供）

好在經過約半小時暫停後電力恢復，比賽也繼續進行，聯盟表示，主要是因台電無預警區域性停電，才會在比賽進行到一半，出現燈光全暗的情況。

雖然經歷停電意外，但太陽攻勢並未因此影響，在第4節開局一舉擴大到雙位數領先，也穩穩收下勝利。太陽今全隊6人得分上雙，桑尼繳出全隊最高20分、19籃板，塔克挹注19分，陳靖寰砍進5顆三分球進帳15分。

雲豹威廉斯繳出全隊最高24分、10籃板，吉倫進帳20分，鄭瑋今天三分球10投6中也貢獻20分，但下半場沒能擋下太陽的反撲，吞下敗仗，要爭取例行賽第5的位置還得繼續努力。

威廉斯。（資料照，T1聯盟提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。