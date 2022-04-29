T1》打到一半停電沒被拐氣 太陽擊敗雲豹收4連勝

桑尼。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕T1聯盟台中太陽今作客桃園雲豹，即便上半場落後，第3節還碰上無預警停電的意外，仍不影響團隊表現，最終在桑尼、塔克聯手之下，以112：97逆轉雲豹，收下4連勝，本季戰績19勝9敗，確定提前鎖定例行賽第2。

受到疫情影響，雲豹經歷延賽、閉門、更換主場等波折後，睽違1個月再度回到自家主場中原大學體育館，將分別碰上太陽、台啤英熊和高雄海神。不過，英熊今天宣布陣中有1名球員確診，明天的比賽也延期到下週。

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雲豹這季碰上太陽吞下4連敗，今天再度碰頭，隊長鄭瑋在首節展現火燙手感，單節投進3顆三分球，加上吉倫半場攻下15分，兩人率雲豹在上半場取得領先。

易籃後，太陽找回節奏，塔克、蘇奕晉輪流發揮，助隊一舉超前，但比賽進行到第3節還剩3分54秒時，現場突然停電，燈光全滅，比賽只能先暫停。

雲豹和太陽一戰受停電影響，比賽暫停約半小時。（讀者提供）

好在經過約半小時暫停後電力恢復，比賽也繼續進行，聯盟表示，主要是因台電無預警區域性停電，才會在比賽進行到一半，出現燈光全暗的情況。

雖然經歷停電意外，但太陽攻勢並未因此影響，在第4節開局一舉擴大到雙位數領先，也穩穩收下勝利。太陽今全隊6人得分上雙，桑尼繳出全隊最高20分、19籃板，塔克挹注19分，陳靖寰砍進5顆三分球進帳15分。

雲豹威廉斯繳出全隊最高24分、10籃板，吉倫進帳20分，鄭瑋今天三分球10投6中也貢獻20分，但下半場沒能擋下太陽的反撲，吞下敗仗，要爭取例行賽第5的位置還得繼續努力。

威廉斯。（資料照，T1聯盟提供）

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