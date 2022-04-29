中職》鞏冠為何不開心？ 賽後葉總吐露實情

味全龍吉力吉撈．鞏冠（右）不滿主審好球帶，遭驅逐出場。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今天在天母球場的龍象大戰，5局下味全龍首棒打者吉力吉撈．鞏冠前兩球都被判好球，此時，味全總教練葉君璋走出休息室，搭著鞏冠的肩膀叮嚀幾句話，結果鞏冠面對中信兄弟先發投手象魔力所投第3球，擊成三壘方向強勁平飛球遭接殺，他往主審彭楚雲方向雙手一攤，口中似乎唸唸有詞，彭楚雲見狀大手一揮將他趕出場，依聯盟規定，鞏冠將被罰款1萬元。

今天賽後味全總教練葉君璋透露，「他（鞏冠）有點情緒，覺得投手投得不錯的球，結果沒被判好球，導致第5局被得6分，捕手確實有情緒，我不希望影響到後面，打擊也受影響。」葉總認為，當投手投得好，希望獲得主審青睞，當主審不想撿好球，常影響比賽結果。

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此役鞏冠擔任味全先發捕手，5局上兩出局後張志豪獲保送，許基宏擊出右外野三壘安打，帶有1分打點，詹子賢獲保送，代打陳子豪敲安再下一城，接著王政順擊出右外野飛球，眼見就要被接殺結束這個半局攻勢，右外野手邱辰竟發生要命接球失誤，壘上兩名跑者奔回本壘得分，王政順也順勢上二壘，將著江坤宇獲保送，高宇杰敲出左外野一壘安打，加上左外野手龍德力失誤再添2分，兄弟單局灌進6分奠定。

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