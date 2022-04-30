中職》林哲瑄離譜失誤 味全教練護航「玻璃心不要看球」引戰火

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將昨以3：5不敵統一獅，開季2勝14敗持續墊底，其中林哲瑄發生離譜守備失誤，臉書被球迷灌爆，未料味全龍二軍總教練林瑋恩留言相挺回嗆球迷，意外在社群引發戰場。

昨日1局下半，獅隊2出局一壘有人，悍將先發陳鴻文讓林子豪敲出中外野飛球，中外野手林哲瑄人已經就位，眼看就要接殺，未料他發生守備失誤漏接這顆飛球，加上之後游擊手于森旭也出現失誤，引爆獅隊3分大局，成為關鍵。

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林哲瑄開季打擊不振，昨日3打數繳白卷，目前打擊率僅0.129，還發生低級守備失誤，不少球迷忍無可忍，紛紛在他個人臉書的大頭貼貼文底下開酸：「掉蝦了」、「大聯盟等級的守備 加油」、「原來是驚手套」。

林哲瑄。（資料照，記者林正堃攝）

值得一提的是，這則林哲瑄4月2日更換臉書大頭貼的貼文，當時味全龍二軍總教練林瑋恩留言「戀愛了」，昨日有球迷藉機嘲諷「今天還愛嗎？」，結果林瑋恩回嗆：「要這麼玻璃心就不要看球」更加引爆戰火。

網友紛紛回應：「打的爛憑甚麼不用下二軍」、「這跟玻璃心有啥關係？看不太懂」、「不要丟味全龍的臉好嗎？」

林哲瑄發生離譜守備失誤，臉書被球迷灌爆，未料味全龍二軍總教練林瑋恩留言相挺回嗆球迷，意外引發戰場。（取自臉書）

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