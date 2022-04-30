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網球》因破產被判入獄！傳奇球星貝克淪階下囚

2022/04/30 06:55

德國前球王貝克。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕網壇傳奇球星、6座大滿貫男單冠軍的德國前球王貝克（Boris Becker），因隱匿資產等罪名成立，今遭英國倫敦法院宣判入獄兩年半！引發球迷熱議。

據《BBC》等英媒報導，現年54歲的貝克，由於隱藏價值250萬英鎊（約9488萬台幣）的資產和貸款，以躲避償還債務而深陷牢獄之災。4月初這位前溫布頓冠軍就因《破產法》，被判4項罪名成立，主要問題出在2017年6月西班牙馬優卡島豪宅未償還逾300萬英鎊（約1.14億台幣）的貸款而破產。

法官泰勒（Deborah Taylor）表示，貝克未有悔意並主動認罪；檢察官查克莉（Rebecca Chalkley）則表示，陪審團發現貝克的行為是「故意而且不誠實」，她還補充：「即使到現在，貝克仍在試圖責怪他人，這顯然是他需要承擔的責任。」至於貝克聘請的律師萊德勞（Jonathan Laidlaw QC）辯稱，這位網球明星的「失寵」，已經名譽掃地，甚至一無所有，「這場官司徹底摧毀他的職業生涯，導致無法獲得收入。」　

貝克1999年退休時，估計已賺進約3800萬英鎊（約14.4億台幣），由於揮霍無度、兩度離婚，加上投資失利，最終傾家蕩產、甚至淪成階下囚的悲情結局。此外，貝克2013年曾擔任塞爾維亞球王喬科維奇（Novak Djokovic）的教練長達3年，也是《BBC》著名球評。

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