羽球》霸氣在勝利那刻破防...瑪琳復出首站闖決賽激動落淚（影音）

瑪琳闖進歐錦賽決賽。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕2022歐洲羽球錦標賽本週在西班牙點燃戰火，地主名將瑪琳（Carolina Marin）4強以21：14、21：13力退土耳其女將依吉特（Neslihan Yigit），歐錦賽第6金只差最後一步，賽後她也激動落淚。

瑪琳8強與丹麥好手杰克絲菲德（Line Højmark Kjaersfeldt）陷入苦戰，鏖戰3局才過關，準決賽面對生涯7度交手從未輸球的依吉特，花了42分鐘取得決賽門票。

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瑪琳獲勝那刻激動落淚，並上前擁抱教練里瓦斯（Fernando Rivas），過去11個月來經歷的煎熬似乎都在那一刻湧上心頭。這位三屆世錦賽金牌去年5月受到左膝十字韌帶和半月板撕裂傷所苦，缺席了東京奧運與世錦賽等重大賽事，直至本週歐錦賽才重返國際賽場。

瑪琳賽後表示，受傷時曾一度質疑自己能不能再打羽球，因此這次歐錦賽無論是否奪金，「對我來說已經是場勝利。」西媒《馬卡報》透露，瑪琳今天上場前其實膝蓋又出現不適情形，因此只有她自己跟團隊知道這場勝仗遠比想像中不簡單。

將挑戰歐錦賽單打史上空前第6金的瑪琳，決賽對手是蘇格蘭選手吉爾莫（Kirsty Gilmour），兩人生涯對戰9次，瑪琳7勝佔上風。

@CarolinaMarin JUGARÁ LA FINAL del Europeo de bádminton y luchará mañana por su sexto título continental consecutivo‼️





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