大谷翔平本季第四轟出爐。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕天使二刀流球星大谷翔平昨進行本季第一次輪休,今天就收到效果,在面對白襪的比賽擔任第四棒、首打席就開轟,本季第4發全壘打出爐。

天使開路先鋒沃德(Taylor Ward)今一上來就以陽春砲助隊先馳得點,馬許(Brandon Marsh)、楚奧特(Mike Trout)都吞K後,大谷翔平在兩出局1好3壞的情況下,逮中白襪先發吉歐里多(Lucas Giolito)93英里的速球,一棒轟出中左外野的大牆,。

請繼續往下閱讀...

根據《Statcast》,這發陽春砲距離419英呎、擊球初速108.3英里,這也是大谷翔平生涯第97轟,百轟里程碑倒數計時。

大谷翔平本季第四轟出爐。(今日美國)

shohei ohtani hitting his 4th home run of the season pic.twitter.com/YPHALSyoqc