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羽球》大會搞烏龍？擊敗中國何冰嬌後超激動 辛度透露原因

2022/04/30 07:59

辛度擊敗中國何冰嬌闖進四強，相當激動。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕在菲律賓馬尼拉進行的羽球亞錦賽，印度名將辛度（PV Sindhu）昨天在1小時16分鐘的馬拉松大戰中以21：9、13：21、21：19力挫中國何冰嬌晉級4強，賽後她也透露自己獲勝後超級激動原因。

決勝局何冰嬌一度從9：15落後狂追，中間還一度出現計分不清的烏龍，比賽中斷數分鐘，辛度上前抗議，何冰嬌認為追成15：16，辛度認為是16：14領先，計分版畫面一度又變成17：14，出動兩名官員上場調解，最後裁判同意辛度的版本，何冰嬌之後還挽救了3個賽末點才讓辛度驚險勝出，她激動跪地握拳慶祝。

決勝局中間一度出現比分不清爭議，官員上場調解。（美聯社）

賽後根據《tiebreakertimes》報導，辛度表示：「每一分都很重要，這場比賽相當重要，誰不想打進亞錦賽四強呢？所以我很高興自己站在勝利的一方。」

面對何冰嬌的追趕，辛度的心態相當沉穩：「我不認為領先比賽就結束了，每一分都很重要，所以，我很驕傲（贏得這場勝利）。」

辛度獲勝之後將與頭號種子日本山口茜爭取決賽門票。另一邊的四強戰則是南韓安洗瑩將與中國王祉怡交手。

辛度擊敗中國何冰嬌闖進四強，激動慶祝。（美聯社）

何冰嬌。（美聯社）

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