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NBA》七六人次輪拉警報！恩比德眼窩骨折、腦震盪將無限期缺陣

2022/04/30 09:21

恩比德。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕剛拿下晉級門票的七六人，今傳出利空消息，當家中鋒恩比德（Joel Embiid）因眼窩骨折及腦震盪，目前沒有回歸時間表。

恩比德在首輪面對暴龍的G3賽後就遇到右手拇指韌帶撕裂傷，但他持續帶傷上陣，最後七六人花了6場關門成功，次輪將對上東部頭號種子熱火，G1台灣時間週二開打。

不料恩比德今再傳出傷情，根據《ESPN》報導，昨關門戰被西亞卡姆（Pascal Siakam）不慎肘擊臉部的他，除眼窩底骨折外，還有輕微腦震盪現象，將無限期缺陣。這位28歲的聯盟新科得分王季後賽6戰平均上場38.8分、場均26.2分、11.3籃板，七六人少了這位主力，戰力將受到嚴重衝擊。

恩比德本季可以說是鞠躬盡瘁，例行賽出賽68場已是生涯新高，根據《ESPN Stats & Info》指出，他在例行賽的球權占有率37.5%，冠居全聯盟。另外七六人至今在季後賽打了293分鐘，恩比德在場上的時間為234分鐘，佔了近80%。這次季後賽恩比德被包夾85次也是聯盟最多，遙遙領先「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）的64次；七六人在他被包夾時平均每回合拿0.98分，反之則有1.09分。

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