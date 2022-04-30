MLB》A-Rod睡過他老婆！ 退役重砲再度指控前洋基金童出軌

坎塞科、A-Rod。（取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕退役的運動家隊重砲坎塞柯（Jose Canseco）與前洋基金童「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）既是老對手也是老朋友，然而就在坎塞柯指控A-Rod睡了他老婆之後，兩人關係決裂，從此坎塞柯緊抓著A-Rod的異性關係不放。

坎塞柯本月27日再度在推特上發文，揭露A-Rod又交新女友，而且也正是因為出軌，先前才會與大明星未婚妻珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）分手。

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他寫道：「Alex 真的很好預測，我就說過你會跟一個有著明亮雙眼的年輕健身金髮妞約會，Kathryn Padgett 。嘿，你為什麼不告訴你的女朋友你是如何在珍妮佛家中和Mia一起背叛珍妮佛的？真相很傷人。」

這個「Mia」似乎就是美國30歲女星萊克羅伊（Madison LeCroy）。而珍妮佛羅培茲在與A-Rod分手後，隨即就與17年前的舊愛班艾佛列克（Ben Affleck）閃電復合並結婚。

A-Rod新女友。（取自IG）

坎塞科來自古巴，生涯最出名的成就是成為大聯盟第一位「40-40俱樂部」成員，職業生涯共擊出462發全壘打，他曾與瑪丹娜（Madonna）約會，但也因吃禁藥、濫交的私生活引起了不小爭議。退役後，他還出版自傳，揭露了其他大聯盟球員的吃藥情況。

他堅稱A-Rod睡過他老婆，並曾對A-Rod下戰帖要在拳擊場上對決，但A-Rod一直沒有回應他的相關評論。

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