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NBA》快艇3年來首度無緣季後賽 美媒獻策交易「他」來共組3巨頭

2022/04/30 09:43

雷納德、喬治。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕快艇隊本季在例行賽排名西部第8，但附加賽連輸2場，3年來首次無緣季後賽，美媒《Belacher Report》記者史華茲（Greg Swartz）建議，季後應該將畢爾（Bradley Beal）從巫師交易過來，與雷納德（Kawhi Leonard）和喬治（Paul George）共組三巨頭。

畢爾。（資料照，法新社）

雷納德去年7月因右膝前十字韌帶撕裂接受手術，整個賽季都在養傷，孤軍奮戰的喬治也因右手肘傷勢長期缺陣，本季只出賽31場。

兩人都與快艇合約到2024-25年賽季，美媒撰文建議快艇可以送出鮑爾（Norman Powell）、曼恩（Terance Mann）、肯納德（Luke Kennard）、普雷斯頓（Jason Preston） ，加上2028年選秀首輪籤、以及2022、23、24年的選秀二輪籤，向巫師隊換來畢爾。

該文認為如果畢爾來到快艇，加上健康的雷納德和喬治，肯定有機會與太陽、勇士競爭西部龍頭。

畢爾下賽季有3640萬美元的球員選擇權，他在今年夏天可以選擇跳脫合約成為非受限自由球員，也可選擇與巫師續5年最多2.45億美元合約留在華府，目前與巫師談判沒有任何進展。他本季出賽40場、因左腕手術報銷，下季會不會續留巫師可能是休賽季熱門話題。

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