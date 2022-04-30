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MLB》張育成復健賽首戰就敲安 去2A而不是3A有原因

2022/04/30 09:57

張育成今到2A進行復健賽。（取自臉書）

〔體育中心／綜合報導〕旅美好手張育成先前因染疫進入傷兵名單，今天復出到2A進行復健賽，2打數1安打。

張育成16日進入傷兵名單，後來傳出確診，總教練法蘭柯納（Terry Francona）當時就透露會讓他先進行復健賽再回到大聯盟。

張育成今到2A進行復健賽，擔任先發第2棒指定打擊，1局首打席飛球出局，4局敲出中外野方向安打，6局球隊更換代打後正式退場。

張育成臉書稍早也透露他確診後的恢復狀況：「育成確診COVID後5天開始慢慢調整，一開始搬重物及蹲下都還會頭暈，球隊非常精心的安排每天的行程表，讓育成可以穩穩的重新回到大聯盟場上。」

至於為什麼在2A調整，張育成粉專也做出解釋，表示2A球隊離張育成居住地40分鐘，而3A需要2個多小時，所以安排在2A。

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