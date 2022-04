MLB》張育成復健賽首戰就敲安 去2A而不是3A有原因

張育成今到2A進行復健賽。(取自臉書)

〔體育中心/綜合報導〕旅美好手張育成先前因染疫進入傷兵名單,今天復出到2A進行復健賽,2打數1安打。

張育成16日進入傷兵名單,後來傳出確診,總教練法蘭柯納(Terry Francona)當時就透露會讓他先進行復健賽再回到大聯盟。

張育成今到2A進行復健賽,擔任先發第2棒指定打擊,1局首打席飛球出局,4局敲出中外野方向安打,6局球隊更換代打後正式退場。

張育成臉書稍早也透露他確診後的恢復狀況:「育成確診COVID後5天開始慢慢調整,一開始搬重物及蹲下都還會頭暈,球隊非常精心的安排每天的行程表,讓育成可以穩穩的重新回到大聯盟場上。」

至於為什麼在2A調整,張育成粉專也做出解釋,表示2A球隊離張育成居住地40分鐘,而3A需要2個多小時,所以安排在2A。

#Guardians INF Yu Chang singles up the middle in his second AB rehabbing at Double-A Akron tonight. Chang is 1-2 at the plate through four innings of play.@YutheSouljaBoy @AkronRubberDuck #ForTheLand pic.twitter.com/H2zeWR91ag