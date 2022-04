MLB》第4轟+第4盜同場出爐！大谷翔平輪休後火力復甦（影音）

大谷翔平今開轟又有盜壘演出。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕天使今作客白襪主場,打線大爆發合計掃出13安,包括大谷翔平首局揮出本季第4轟、終場就以5:1拿下6連勝。

shohei ohtani hitting his 4th home run of the season pic.twitter.com/YPHALSyoqc

天使開路先鋒沃德(Taylor Ward)今一上來就以陽春砲助隊先馳得點,大谷翔平在兩出局後逮中白襪先發吉歐里多(Lucas Giolito)93.1英里的速球,一棒轟出中左外野的大牆,助隊取得2:0領先。

請繼續往下閱讀...

白襪1局下靠安德森(Tim Anderson)長打攻佔得點圈,一出局後天使二壘手人達菲(Matt Duffy)發生失誤,讓安德森幫助白襪破蛋,不過也是風城軍此役得到的最後一分。

大谷翔平4局第二打席飛球出局,6局上靠野手選擇上壘,並靠倫登(Anthony Rendon)的長打跑回天使第3分;8局上敲出反方向一壘安打,並再度展現腳程,演出本季第4次盜壘成功,隨後再藉沃許的二壘安,跑回天使第4分。

Shohei Ohtani 4th SB, his slide is just too beautiful pic.twitter.com/hG3hFkvl4P