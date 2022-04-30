MLB》第4轟+第4盜同場出爐！大谷翔平輪休後火力復甦（影音）

大谷翔平今開轟又有盜壘演出。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使今作客白襪主場，打線大爆發合計掃出13安，包括大谷翔平首局揮出本季第4轟、終場就以5：1拿下6連勝。

shohei ohtani hitting his 4th home run of the season pic.twitter.com/YPHALSyoqc — shohei ohtani doing things （@shodoingthings） April 29, 2022

天使開路先鋒沃德（Taylor Ward）今一上來就以陽春砲助隊先馳得點，大谷翔平在兩出局後逮中白襪先發吉歐里多（Lucas Giolito）93.1英里的速球，一棒轟出中左外野的大牆，助隊取得2：0領先。

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白襪1局下靠安德森（Tim Anderson）長打攻佔得點圈，一出局後天使二壘手人達菲（Matt Duffy）發生失誤，讓安德森幫助白襪破蛋，不過也是風城軍此役得到的最後一分。

大谷翔平4局第二打席飛球出局，6局上靠野手選擇上壘，並靠倫登（Anthony Rendon）的長打跑回天使第3分；8局上敲出反方向一壘安打，並再度展現腳程，演出本季第4次盜壘成功，隨後再藉沃許的二壘安，跑回天使第4分。

Shohei Ohtani 4th SB, his slide is just too beautiful pic.twitter.com/hG3hFkvl4P — 大谷翔平 ⚾️ Ohtani Shohei ❶❼ （@shoheisaveus） April 30, 2022

9局上沃德再敲長打為天使拉開差距，大谷翔平最後一個打席吞K。總計今5打數2安打、包括1發陽春砲、跑回3分，賽後打擊率2成47。

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