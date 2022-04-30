MLB》本季首場無安打誕生！大都會賞費城人難堪紀錄（影音）

大都會5位投手接力完成無安打。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本季首場無安打比賽誕生！大都會今在主場迎戰費城人，5名投手合力上演12K無安打，終場以3：0拿下勝利，繼續穩居國聯東區霸主。

大都會今派出梅吉爾（Tylor Megill）先發，登板5局雖送出3次保送、但沒被敲出任何安打，另有5次三振，接下來大都會使用牛棚車輪戰，史密斯（Drew Smith）1.1局1保送4K、J.羅德里奎茲（Joely Rodríguez）1局2保送、魯戈（Seth Lugo）負責0.2局，最後9局由迪亞茲（Edwin Díaz）關門，他面對哈波（Bryce Harper）、卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos），瑞爾穆托（J.T. Realmuto）三位強打都飆出三振，完美幫無安打比賽收尾。

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大都會則在5局靠麥克內爾（Jeff McNeil）適時安打攻下2分，阿隆索（Pete Alonso）在6局錦上添花貢獻陽春砲，終場以3：0拿下勝利。

這是大都會隊史第二次無安打比賽，上一次是2012年強投桑塔納（Johan Santana）面對紅雀時所投出，5位投手合計159球，也是史上無安打比賽的最多球數紀錄。

上次聯盟球季首場無安打比賽為接力完成已經要追溯至1990年，另外這是費城人隊史第20次被賞無安打（包括季後賽），正式與道奇並列史上最多。

The final out of the second no-hitter in Mets history: pic.twitter.com/Uxxoe7SyI3 — Anthony DiComo （@AnthonyDiComo） April 30, 2022

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