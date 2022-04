MLB》本季首場無安打誕生！大都會賞費城人難堪紀錄（影音）

大都會5位投手接力完成無安打。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕本季首場無安打比賽誕生!大都會今在主場迎戰費城人,5名投手合力上演12K無安打,終場以3:0拿下勝利,繼續穩居國聯東區霸主。

大都會今派出梅吉爾(Tylor Megill)先發,登板5局雖送出3次保送、但沒被敲出任何安打,另有5次三振,接下來大都會使用牛棚車輪戰,史密斯(Drew Smith)1.1局1保送4K、J.羅德里奎茲(Joely Rodríguez)1局2保送、魯戈(Seth Lugo)負責0.2局,最後9局由迪亞茲(Edwin Díaz)關門,他面對哈波(Bryce Harper)、卡斯泰拉諾斯(Nick Castellanos),瑞爾穆托(J.T. Realmuto)三位強打都飆出三振,完美幫無安打比賽收尾。

大都會則在5局靠麥克內爾(Jeff McNeil)適時安打攻下2分,阿隆索(Pete Alonso)在6局錦上添花貢獻陽春砲,終場以3:0拿下勝利。

這是大都會隊史第二次無安打比賽,上一次是2012年強投桑塔納(Johan Santana)面對紅雀時所投出,5位投手合計159球,也是史上無安打比賽的最多球數紀錄。

上次聯盟球季首場無安打比賽為接力完成已經要追溯至1990年,另外這是費城人隊史第20次被賞無安打(包括季後賽),正式與道奇並列史上最多。

The final out of the second no-hitter in Mets history: pic.twitter.com/Uxxoe7SyI3