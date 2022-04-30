MLB》無安打比賽對20億強打3K完美關門 大都會終結者歷史留名

大都會終結者狄亞茲。（美聯社）



〔體育中心／綜合報導〕大都會今以五位投手合力對費城人演出無安打比賽，其中在9局肩負重任上場關門的狄亞茲（Edwin Díaz）不僅扛出壓力、還連飆3K，寫下紀錄。

狄亞茲在9局登板面對的剛好是費城人中心打線，依序是年薪2600萬美元的哈波（Bryce Harper）、2000萬的卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）以及2387.5萬的瑞爾穆托（J.T. Realmuto），加起來年薪高達6987.5萬美元（約台幣20億），最後他用13顆球連飆3K完美關門。

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狄亞茲是此役大都會上場投球時知道球隊有機會完成無安打紀錄的投手，他透露是在7局時意識到這件事，不過仍專注在牛棚的準備上，並認為費城人打者會針對自己的速球做攻擊，因此9局登板時大多使用滑球，今天13球中有10球為滑球，揮空率50%。

值得一提的是，大都會今天動用5位投手完成無安打，這個人數是史上第一次。而根據《Stats By STATS》指出，狄亞茲成為史上第一位關門無安打比賽、所有出局數都是三振的投手。

The moment history was made. pic.twitter.com/5YiV6WH5yT — New York Mets （@Mets） April 30, 2022

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