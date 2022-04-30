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NBA》灰熊末節大逆轉灰狼搶下最後晉級門票 次輪強碰勇士

2022/04/30 12:02

莫蘭特。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA季後賽首輪，灰熊今天踢館灰狼主場，少主莫蘭特（Ja Morant）今天雖進攻效率欠佳，14投只有4中，仍繳出17分11助攻8籃板的準大三元，率隊114：106在第4節上演逆轉秀，系列賽4勝2敗淘汰灰狼，拿下最後一張晉級次輪門票，下一輪將要強碰勇士隊。

灰狼狀元郎愛德華茲（Anthony Edwards）首節就狂攻16分，讓主場球迷興奮不已，灰狼半場以52：49小幅領先，第三節灰狼更一度領先來到13分。

愛德華茲。（USA TODAY Sports）

不過灰熊第四節急起直追，貝恩（Desmond Bane）全場三分球9投5中，攻下23分7籃板，包括最後6分鐘投進三分球率隊94：94追平，剩下3分鐘又投進三分球率隊反超，加上莫蘭特關鍵上籃拉開領先。此外布魯克斯（Dillon Brooks）也攻下23分、關鍵三分球演出。

貝恩。（USA TODAY Sports）

最後26秒灰狼貝佛利（Patrick Beverley）三分球空檔出手沒進，灰狼採取犯規戰術，莫蘭特兩罰俱中、也宣告灰狼大勢已去。

愛德華茲攻下全場最高30分、湯斯（Karl Anthony Towns）也有18分10籃板4助攻，但只能眼睜睜看著球隊賽季結束。今天在兩隊進攻籃板方面，灰熊狂搶17顆、灰狼只有6顆，成為決定性差異。

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