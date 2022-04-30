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MLB》鑽石打線持續發威！洋基4轟大勝皇家豪取7連勝（影音）

2022/04/30 13:40

賈吉（中）開轟。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基帶著在主場的6連勝展開客場之旅，今首站來到堪薩斯，條紋軍打線火力絲毫未減，全場4發全壘打轟垮皇家，以12：2豪取7連勝。

近況火燙的瑞佐（Anthony Rizzo）今在首局就由兩分砲為洋基佔得先機，以9轟持續獨居聯盟全壘打王，接下來「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）「背靠背」開轟，洋基3：0領先。

皇家在1局下靠著捕手培瑞茲（Salvador Perez）的長打打破鴨蛋，2局泰勒（Michael A. Taylor）適時安打讓比賽回到1分差，兩隊此後攻勢冷卻下來，直到7局拉梅修（DJ LeMahieu）的安打再幫洋基拉開差距，接著「法官」賈吉（Aaron Judge）連兩戰開轟，三分砲幫助條紋軍的領先來到5分。

8局上洋基攻勢再起，史坦頓安打上壘後，托瑞斯（Gleyber Torres）用全壘打將他一起送回，接下來東岡凱爾清壘長打再補刀，洋基取得10分領先，比賽在打完8局後因雨裁定。

洋基先發投手柯提斯（Nestor Cortes Jr.）持續繳出好投，今登板5局僅有1分自責分，收下本季首勝，賽後防禦率1.31。根據數據專家夏普（Katie Sharp）指出，柯提斯是隊史第一位開季前4場先發防禦率低於1.35、至少25次三振、被打15支安打以下的投手。

洋基先發投手柯提斯。（今日美國）

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